One Piece: Netflix svela l’outfit di Nico Robin nel live-action

Netflix ha condiviso un importante aggiornamento per la seconda stagione del live-action di One Piece. Di recente sono arrivate importanti novità legate ai casting dei personaggi, tra cui l’attrice che interpreterà Nico Robin. Le nuove campagne promozionali per la seconda stagione hanno fatto trapelare in anteprima l’outfit più famoso di Nico Robin. La serie live-action di One Piece si è rivelata un grandissimo successo quando ha debuttato su Netflix l’anno scorso. E per questo motivo non è stata una sorpresa l’annuncio della seconda stagione. Con l’inizio ufficiale della produzione, i fan hanno ricevuto costantemente aggiornamenti su cosa aspettarsi dalla prossima stagione tra cui alcuni grandi novità del cast.

Netflix ha condiviso uno speciale sguardo dietro le quinte per la seconda stagione di One Piece, come parte della sua scaletta per la Geeked Week di quest’anno. E questa ha concesso ai fan il primo sguardo sullo sviluppo dei nuovi episodi. Ma durante questa promozione, si è potuto riconoscere l’outfit più famoso di Nico Robin nel franchise. Stiamo parlando del suo vestito di debutto nei panni di Miss All Sunday, come componente della Baroque Works.

Robin's costume spotted 👀 pic.twitter.com/LKA6aQDffC — ONE PIECE NETFLIX FAN (@OP_Netflix_Fan) September 18, 2024

Un nuovo contenuto promozionale, ha svelato alcuni dei nuovi costumi che saranno indossati dagli attori per la seconda stagione di One Piece. E tra questi i fan hanno notato quello di Nico Robin nei panni di Miss All Sunday. Questo infatti è stato il suo primo outfit nel manga originale di Eiichiro Oda. Si tratta di una pelliccia e un cappello da cowboy che la facevano risaltare rispetto a molti altri personaggi dell’epoca. Robin alias Miss All Sunday, era un membro della Baroque Works e lavorava come braccio destro suo leader, Mr. 0, altrimenti noto come Sir Crocodile.

A interpretarla sarà la modella e attrice russa Lera Abova nella nuova stagione, che in precedenza ha interpretato Anna e Pitch Perfect: Bumper in Berlin. Visto il personaggio che interpreterà, lavorerà molto con Joe Manganiello, che sarà l’attore di Crocodile. I due attori interpreteranno ruoli radicalmente diversi l’uno dall’altro e in entrambi i casi influenzeranno il futuro della serie.

La seconda stagione di One Piece è ora in lavorazione, ma deve ancora confermare una data di uscita ufficiale. Il creatore della serie One Piece Eiichiro Oda ha precedentemente confermato che i nuovi episodi adatteranno gli archi narrativi di Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden e Drum Island dal manga originale.

Fonte – Comicbook