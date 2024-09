Dandadan, l’attesissimo anime, arriverà su Netflix a partire dal 3 ottobre, segnando l’inizio di un nuovo capitolo per questo fenomeno globale nato su Shonen Jump+ nel 2021. L’anime, adattato da Science Saru, promette di portare sul piccolo schermo tutte le battaglie mozzafiato e le avventure incredibili che hanno reso il manga così amato dai fan di tutto il mondo.

L’annuncio arriva direttamente da Netflix, che ha pubblicato un nuovo trailer per Dandadan. Nel post promozionale, il servizio di streaming ha dichiarato: “La storia di amore giovanile e battaglie occulte inizia con Dandadan! Quando le convinzioni di Momo e Okarun si scontrano, vengono catapultati in un mondo di fantasmi, alieni e poteri risvegliati. In arrivo in tutto il mondo su Netflix dal 3 ottobre – la data di uscita potrebbe variare a seconda del paese.”

Di Cosa Parlerà Dandadan?

Dandadan si preannuncia come una festa visiva grazie alla sua vivace palette di colori e alle animazioni fluide. Diretto da Fuga Yamashiro, l’anime dovrebbe offrire un’esperienza visiva incredibile, con personaggi come Momo Ayase e Ken ‘Okarun’ Takakura che sembrano usciti direttamente dalle pagine del manga. Il merito di questa fedeltà andrà anche al character designer Naoyuki Onda e agli artisti Yoshimichi Kameda e Yukinobu Tatsu, che hanno creato le creature dell’anime.

La storia seguirà due liceali, Momo e Ken, i cui punti di vista divergono su un argomento insolito: Ken crede negli alieni ma non nei fantasmi, mentre Momo crede esattamente il contrario. Nel tentativo di dimostrare all’altro di avere ragione, un test di coraggio cambierà le loro vite per sempre quando scopriranno che sia gli alieni che i fantasmi esistono realmente. Da quel momento, Momo e Ken verranno trascinati in un mondo selvaggio di avventure soprannaturali, con Ken che si ritroverà posseduto da uno spirito venerato.

Dandadan è stato un successo fin dal primo giorno e l’anime sta già ricevendo grandi elogi dai fan online. Il primo episodio ha avuto la sua anteprima mondiale all’Anime Expo questa estate, superando tutte le aspettative, dalla recitazione all’animazione fino al ritmo. La composizione dell’anime è stata un punto di forza che ha colpito tutti, lasciando i fan ansiosi di vedere il debutto su Netflix.

Per Netflix, l’arrivo di Dandadan rappresenta una mossa strategica importante. Dopo il successo di rilascio settimanale di “Delicious in Dungeon”, Netflix sembra aver compreso l’importanza di questo formato per gli anime. Dandadan seguirà la stessa strategia, offrendo nuovi episodi ogni settimana, invece di un rilascio tutto in una volta come avvenuto con altre serie come “JoJo’s Bizarre Adventure”. Con un’animazione avanzata abbastanza da permettere un rilascio settimanale, sembra che Netflix punterà a mantenere questo approccio in tempo reale anche per il futuro.

Non resta che aspettare il 3 ottobre per vedere se Dandadan manterrà le promesse fatte, ma i segnali sono già molto positivi.

