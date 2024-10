One Piece: Fan Letter è tra gli episodi più votati di sempre

One Piece è in circolazione da decenni e come il manga, anche la serie anime è in corso da tantissimo tempo.

Dai lungometraggi agli speciali, la ciurma di Cappello di Paglia ha appassionato milioni di fan e adesso è pronta a intrattenere tutti con il remake dell’isola degli uomini pesce. Ma prima ancora bisogna dire che sembra che One Piece: Fan Letter sia appena diventato tra gli episodi anime più votati di tutti i tempi.

Dopotutto, My Anime List sta chiarendo che One Piece ha fatto centro. Il suo ultimo speciale anime è andato in onda meno di una settimana fa e adesso l’anime è il secondo titolo più votato di tutti i tempi. Si piazza appena sotto Frieren: Beyond Journey’s End che vanta una valutazione di 9,32. One Piece: Fan Latter è al secondo posto con 9,26 e il terzo posto va a Fullmetal Alchemist: Brotherhood con 9,09.

Diretto da Megumi Ishitani, l’amato animatore ha dato vita a questo speciale. Dalla sua tavolozza di colori al suo ritmo e ai suoi motivi, One Piece: Fan Letter incarna la speranza dell’intera serie. Momoka Toyoda ha scritto una sceneggiatura ponderata che illustra i migliori (e peggiori) aspetti di One Piece. E con la musica di Kouhei Tanaka, lo speciale anime non avrebbe potuto ricevere abbinamento migliore. Guardare lo speciale è stato descritto dai fan come un’esperienza spirituale, e questo tipo di elogio non viene elargito molto spesso.

Uscito meno di una settimana fa, Fan Letter è la pubblicazione più recente a entrare nella lista dei più famosi di My Anime List. Frieren: Beyond Journey’s End è lì in cima poiché la serie fantasy ha debuttato a settembre 2023. Tuttavia, per la maggior parte, i titoli anime trovati nella lista in cima sono degli anni ’10.

Ad esempio, Fullmetal Alchemist: Brotherhood è iniziato all’inizio del 2009, e ha funzionato fino a luglio 2010 con grande successo. Steins;Gate è classificato al quarto posto insieme a L’Attacco dei Giganti che si trova quinto. A seguire è possibile vedere la top 10 degli anime più votati di sempre:

Frieren: Beyond Journey’s End One Piece: Fan Letter Fullmetal Alchemist: Brotherhood Steins;Gate L’Attacco dei Giganti, Stagione 3B Gintama (2015) Bleach: La Guerra dei Mille Anni, Parte 3 Gintama: The Final Gintama (2011) Hunter x Hunter (2011)

Fonte – Comicbook