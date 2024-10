One Piece Fan Letter dimostra che l’arco di Marineford è il migliore della serie

One Piece Fan Letter è stato uno speciale anime che commemora i 25 anni della serie anime di One Piece, e ha davvero dimostrato che Marineford è davvero il miglior arco narrativo della serie fino ad oggi.

Marineford rappresenta un importante punto di svolta per One Piece dal punto di vista dello sviluppo della trama e della crescita dei personaggi principali. È il culmine di anni di preparazione di una guerra che ha portato tantissimi personaggi in prima linea per la prima volta, e ha finito per cambiare il resto della serie negli anni a venire. Alcuni di questi cambiamenti e di crescita hanno coinvolto non solo i personaggi della serie ma anche gente comune legata al mondo creato da Oda, come dimostrano le nuove prospettive dello speciale One Piece Fan Letter.

Diretto da Megumi Ishitani, lo speciale adatta gli eventi dal romanzo spin-off One Piece Novel: Straw Hat Stories scritto da Tomohito Ohsaki. Ambientato subito dopo il suo grande salto temporale, mostra come gli altri nel mondo di One Piece vedono tutto ciò che Rufy e i pirati di Cappello di Paglia avevano fatto fino a quel momento.

Marineford ha stravolto non solo la vita di Rufy, ma l’impatto degli eventi ha colpito anche i Marines. Un esempio importante è l’aver deciso di sciogliere il sistema della Flotta dei Sette non molto tempo dopo, e a sviluppare nuove potenti armi per assicurarsi di non essere mai più coinvolti in questo tipo di conflitto. Questa vicenda ha anche dato il via ad una nuova era per i pirati, poiché mentre Rufy subì una perdita enorme in tutto questo, da allora fu ispirato per lui e il suo equipaggio a raggiungere un livello di potere adatto per farsi davvero un nome nel Nuovo Mondo negli anni a venire.

One Piece potrebbe aver avuto altre grandi battaglie come il culmine dell’arco narrativo di Wano, ma Marineford è davvero la fine di un’era sotto tutti i punti di vista. Infatti muore una leggenda della pirateria, Barbabianca, scatenando il primo vero scossone per l’equilibrio dei poteri mondiali, poiché uno dei quattro Imperatori del Mare era caduto per la prima volta.

Fonte – Comicbook