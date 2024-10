She is beautiful – RECENSIONE

Autori: Esaka Jun, Totsuno Takahide

Casa Editrice: Planet Manga

Provenienza: Giappone

Prezzo: € 7,00

Rilegatura: Brossurato + Sovracover

Pagine: 232

Formato: 13X18

Data di pubblicazione: 26/09/2024

She is beautiful è tra le nuove proposte della casa editrice italiana, Planet Manga, del mese di settembre. Prima di addentrarci nei dettagli legati al primo volume di questo manga seinen è importante specificare che le tematiche trattante possono non attrarre tantissimi lettori in quanto il pubblico demografico che vuole raggiungere è ben specifico. Allo stesso tempo si tratta di un articolo imperdibile per tutti coloro che amano i thriller, e il primo volume cattura rapidamente l’attenzione dei lettori.

Gli eventi sono incentrati sulla protagonista Kurumi, una bambina che si mostra subito curiosa di scoprire l’inesplorato. Tuttavia vive in una misteriosa struttura, chiamata Familae, dove convive con altre bambine più o meno della stessa età. Nessuna di loro ha un genitore, o perlomeno non lo si vede nel primo volume, ma dedicano le loro giornate allo studio e alla formazione. Infatti al decimo compleanno tutte queste bambine vengono smistate in quattro dipartimenti: quello di belle arti, della scienza, del lavoro e della procrezione.

Kurumi desidera continuare il suo percorso in quello di belle arti per rimanere al fianco della sua migliore amica, Hikari, ma prima di scoprire il suo destino, si addormenta alla vigilia del suo decimo compleanno. Si risveglia quattordici anni dopo e, ormai donna, si ritrova in un luogo sconosciuto con una delle sue amiche, di cui ha buoni ricordi. La giovane soffre di un particolare disturbo: odgni qualvolta si sveglia la sua memoria viene resettata. In queste condizioni critiche dovrà recuperare ricordi importanti persi e capire cosa sia realmente accaduto.

She is beautiful – RECENSIONE

Planet Manga questo mese propone un thriller molto interessante. Scritto da Jun Esaka e disegnato da Takahide Totsuno, il primo dei sei volumi raccoglie sette capitoli che permettono ai lettori di seguire la storia della protagonista, Kurumi. Insieme ad altre bambine apparentemente senza genitori, vive in una struttura speciale, il familae, che le ospita e ha l’obiettivo di formarle fino all’età di dieci anni. Dopodiché la loro vita prosegue in quattro diversi dipartimenti. Quello della scienza, delle belle arti, del lavoro e della procreazione. Kurumi fin dalle prime pagine del primo volume fa capire al lettore che è determinata a raggiungere due obiettivi: stare sempre insieme alla sua migliore amica Hikari ed essere selezionata nelle belle arti. Jun Esaka costruisce molto bene la personalità della protagonista, molto dolce, paziente, estremamente empatica ma soprattutto determinata. Questo ultimo aspetto non traspare molto dalle parole, ma con le azioni. L’unico modo per poter finire nella sezione di belle arti è dimostrare di saper ballare. E nonostante lei non sia molto portata per questo arriva a infortunarsi pur di riuscirci.

Il ritmo della trama però subisce un importante cambiamento alla vigilia dei dieci anni di Kurumi. Proprio quando il coinvolgimento del lettore è all’apice, proprio quando si sta per scoprire dove sarà smistata la protagonista e se rimarrà o meno al fianco di Hikari, ci si ritrova catapultati in un salto temporale di 14 anni. Ed è in questa fase che lo stato di confusione, l’ansia e l’apprensione di Kurumi sono palpabili. Risvegliandosi al fianco di Sayaka, per la quale non nutriva molta simpatia al familiae, si scopre che la protagonista era rimasta coinvolta nell’incidente del familiae, provocandole un’amnesia grave. Infatti ogni volta che si addormenta dimentica tutti i ricordi che accumula nella giornata.

E da qui nasce un senso di inquietudine che riesce ad arrivare direttamente al lettore non solo grazie all’ottima struttura narrativa di Jun Esaka, ama anche per l’alto livello dei disegni di Takahide Totsuno. Entrando quindi in sintonia con la protagonista, non si può fare a meno di pensare cosa sia successo prima di perdere la memoria e al perché sia successo, o a di chi fidarsi e se davvero Sayaka voglia proteggere Kurumi. Il mistero si infittisce quando la protagonista, ritrovando il libro che le aveva regalato Hikari, trova dei bigliettini con scritto di non fidarsi di Sakaya e di trovare i passaporti per poi fuggire. Questi messaggini nascosti potrebbe averli scritti Kurumi prima di addormentarsi nei giorni precedenti e di perdere la memoria, ma non c’è certezza di questo proprio perché ogni giorno tutto si resetta.

Tutto diventa ancora più incandescente quando Kurumi decide di avventurarsi all’esterno dove prima trova un cadavere sotterrato e poi raggiunge la città. Qui trova un poster della sua migliore amica, Hikari, cresciuta e ormai donna dello spettacolo, e decide di andare a vedere la sua esibizione in Russia per poterla riabbracciare. E quando chiede aiuto ai passanti come raggiungere la sua destinazione, una donna si offre di accompagnarla, ma si rivela una trappola. Infatti Kurumi diventa l’obiettivo di tutti gli abitanti di questa misteriosa città che nell’identificarla hanno solo l’obiettivo di eliminarla, come tutti gli evasi del familae. Cosa significa tutto questo?