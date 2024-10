L’asino scomparso | Recensione

Un silent book divertente e fuori dagli schemi consigliato per i più piccoli quanto per i più grandi. Un modo per cambiare il paradigma della lettura e trovare nuove chiavi di comprensione delle immagini.

Alfredo Paniconi 2024-10-25T07:00:43+02:00 Un silent book divertente e fuori dagli schemi consigliato per i più piccoli quanto per i più grandi. Un modo per cambiare il paradigma della lettura e trovare nuove chiavi di comprensione delle immagini. Testi: Lucio Natarnicola Illustrazioni: Lucio Natarnicola Casa Editrice: Caissa Italia Genere: Comico Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 28 pp. Formato: 21×21 cm, Cartonato Uscita: Marzo 2024 Prezzo: 14,90 €

A tutti è capitato perdere qualcosa. Qualcosa di importante, qualcosa che avevamo sotto mano fino a qualche secondo prima e poi è misteriosamente scomparso. Siamo andati alla ricerca di questa cosa per ore, magari giorni o addirittura settimane o meni. Ma niente, non saltava proprio fuori. Ma poi, magari, guardando bene, ci siamo accorti o ricordati dove l’avevamo messa. Forse era sempre stata lì sotto al nostro naso. Non l’avevamo notata oppure avevamo completamente dimenticato dove l’avessimo messa. Questa è all’incirca l’idea di base del libro di cui vi andremo a parlare oggi. In L’asino scomparso si parla di un asino misteriosamente scomparso. Questo libro è scritto e illustrato da Lucio Notarnicola e pubblicato da Caissa Italia nel marzo 2024.

Come dicevamo all’inizio, la storia narrata in questo albo illustrato vede la scomparsa di un asino. Come diceve l’incipit infatti, c’era una volta un asino. Anzi no, c’erano una volta due asini. Uno però scompare. Il padrone dei due asini quindi si mette alla ricerca dell’asino scomparso cercando di capire dove possa essere andato a finire. Lo seguiamo dunque tra le pagine dell’albo dalla mattina all’alba fino alla notte fonda.

In questo suo viaggio di ricerca passa tra gli scenari più disparati. Incontra strane creature che anch’esse danno una mano al protagonista per ritrovare il suo ciuchino scomparso. Man mano si fa sempre più tardi. Fino al momento che decide sconsolato di tornare a casa. Proprio lì, da dove era ripartito, ecco che il suo asinello riappare. Ma come è possibile. Dove era finito? In realtà non si era mai mosso da lì, ma non era riuscito a vederlo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

La struttura narrativa di questo silent book è davvero geniale e intrigante. Parte dal presupposto che al mattino manca l’asino chiaro. Mentre la sera manca l’asino scuro. Dov’è quindi il mistero di queste sparizioni alternate? E piuttosto, mancano davvero questi due asinelli? Lucio Notarnicola è al suo albo illustrato d’esordio e lo fa alla grande con un silent book pieno ironia che coinvolge sin da subito nella ricerca del protagonista. Tutta la struttura narrativa è quindi sostenuta dal gioco di osservazione che si muove sui chiaro scuri.

Sono proprio i colori delle illustrazioni che rendono comprensibile la storia perfettamente circolare. L’ironia che si trova in ogni pagina e nella struttura portante dell’intera storia è sicuramente un aspetto vincente. Il protagonista è un buffo personaggio molto semplice nel suo aspetto, ma che si muove in un contesto d’illustrazione molto interessante e coinvolgente. Anche i personaggi secondari che si accodano danno una nota ancor più buffa all’intera storia.

Caissa Italia realizza un albo illustrato di cui si può andar fieri. Un silent book che non solo colpisce per l’asciuttezza e semplicità grafica. Ma anche per la geniale trovata del gioco delle illustrazioni. Anche dal punto di vista della confezione e della stampa, ci troviamo di fronte ad un ottimo lavoro. Proprio la qualità di stampa è fondamentale in questo silent book per rendere al meglio i contrasti delle scale di grigi e quindi svelare il mistero dei due asinelli che svaniscono alternativamente.

Conclusione – L’asino scomparso

L’asino scomparso è un silent book a dir poco geniale. La probabilità di arrivare alla fine del libro e non aver capito bene cosa succeda può capitare. Basta tornare indietro e riavvolgere il nastro, che ecco. Finalmente si capisce dove si trova l’inghippo. Un libro giocato tutto sull’effetto chiaro scuro. Ed è proprio lì la chiave di lettura di questo libro tanto semplice quanto brillante. Senza dubbio è un albo illustrato che diverte anche gli adulti, oltre che i bambini, in quanto la soluzione al piccolo rompicapo non è del tutto immediata. Il protagonista poi si muove in uno spazio dove ci sono tante piccole soluzioni comiche e buffe.

L’asino scomparso, oltre a tutto ciò, forse vuole anche lasciare una piccola chiave di lettura sottotestuale. Cioè quella che riguarda la ricerca delle cose che invece sono sempre sotto ai nostri occhi e di cui, forse, non ce ne accorgiamo, fin quando non cambia il contesto circostante. Una chiave di lettura senza dubbio preziosa, che esula un po’ dalla leggerezza e ironia di questo libro. Ma che gli dona anche una profondità ancor maggiore. In conclusione, L’asino scomparso è un silent book assolutamente consigliato per chi ama osservare e scoprire come una illustrazione possa cambiare la percezione visiva pagina dopo pagina. Un albo illustrato che prende in giro bonariamente il lettore, ma che ne rimane sicuramente soddisfatto.