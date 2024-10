One Piece: Oda conferma che la pausa è legata alla serie live-action

Il manga di One Piece è serializzato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha da oltre 20 anni e dal punto di vista della pubblicazione è una delle serie più regolari di sempre. Il merito è di Eiichiro Oda, che lavora da sempre in maniera impressionante e professionale, ma anche lui ha bisogno di riposare. Infatti, One Piece è in pausa in questo momento, ma Oda non è di certo con le mani in mano. Infatti si scopre che la pausa è legata al live-action di Netflix.

Oda si è preso una pausa dal manga per lavorare sempre su One Piece. Durante una recente apparizione televisiva, Oda ha detto ai fan che la sua ultima pausa è legata alla serie live-action di Netflix, che sta girando la seconda stagione.

Il mangaka ha raccontato di essere appena tornato in Giappone dopo aver visitato Città del Capo, in Sudafrica. Il mangaka non ha voluto dire nulla di definitivo sulla seconda stagione di One Piece, ma ha riportato alcuni souvenir dal set. Oda ha intenzione di rivelare delle chicche nelle prossime settimane, poiché il manga non tornerà prima della seconda settimana di novembre.

Non sorprende tutto questo, dato che quando Netflix ha iniziato a corteggiare Tomorrow Studios, la società di produzione dietro One Piece, Oda ha chiarito che doveva essere coinvolto nell’adattamento. L’esistenza di un live-action di One Piece dipendeva dal coinvolgimento di Oda.

Ed è anche per questo se la prima stagione si è rivelata un successo incredibile. Dopo il suo debutto, nel 2023, ha battuto una serie di record superando Wednesday e Stranger Things in termini di visualizzazioni. Non ci è voluto molto perché Netflix confermasse una seconda stagione, annunciata da Oda stesso. Quindi, ora che le riprese sono in corso, non sorprende che Oda si sia preso del tempo per visitare il set e vedere come sta procedendo la sua preziosa serie.

Per quanto riguarda quello che offrirà la seconda stagione, Oda ha confermato che inizierà da Loguetown e proseguirà con l’arco di Drum Island. Anche se non ci sarà l’arco di Alabasta, i fan vedranno debuttare personaggi come Vivi e Miss All Sunday (Nico Robin). Inoltre, l’arco di Drum Island include il debutto di Tony Tony Chopper, e tutti i fan sono ansiosi di scoprire come sarà adattato.

