One Piece: Oda parla dei genitori biologici di Nami

One Piece ha appena iniziato la sua saga finale, rivelando alcuni colpi di scena e informazioni importanti ai pirati di Cappello di Paglia, da sempre alla ricerca del grande tesoro in modo da realizzare il sogno di Monkey D. Rufy. Grazie alla recente uscita delle “Vivre Cards”, ovvero dizionari visivi che rivelano fatti interessanti sui personaggi, molti fan di One Piece si sono immersi nella storia passata di alcune figure importanti. Grazie alle interviste dissotterrate del mangaka Eiichiro Oda, i fan stanno scoprendo alcuni dettagli importanti su uno dei pirati di Cappello di Paglia e sull’identità dei suoi genitori.

Come sanno i fan di One Piece, Nami è stata adottata dall’ex Marine, Bellemere, e aveva una sorella di nome Nojiko. A causa di Arlong e dei suoi uomini-pesce, una volta giunti ​​sull’isola della navigatrice, il mondo di Nami è stato capovolto. Questo perché Bellemere è stata uccisa e la giovane Nami si era ritrovata costretta a unirsi alla ciurma dell’uomo-squalo per salvare il suo villaggio. Fortunatamente, Nami è tornata a vivere dopo aver incontrato Rufy, che ha poi sconfitto Arlong e liberato l’isola dal regno del terrore degli uomini-pesce. Nonostante la saga finale abbia rivelato alcune grandi rivelazioni, deve ancora addentrarsi nell’identità dei genitori biologici di Nami.

Nelle interviste precedenti per i film One Piece: Strong World e One Piece: Film Gold, Oda ha confermato di avere già in mente la storia passata dei genitori biologici di Nami. Mentre il mangaka pensava di introdurli in Stong World, non è riuscito a portarli su schermo. Questo perché gli Eiichiro Oda ha rivelato di avere ancora un’idea in mente per loro. Allo stato attuale, la saga finale non ha accennato nulla sui genitori di Nami, e il tempo stringe per svelare questo segreto.

Nami potrebbe non avere i poteri del Frutto del Diavolo come molti pirati, ma rimane essenziale per i Pirati di Cappello di Paglia. Il suo sogno è sempre stato quello di mappare l’intera Grand Line e ha fatto dei seri progressi grazie ai viaggi al fianco di Rufy e dei suoi compagni a bordo della Thousand Sunny.

Fonte – Comicbook