Dragon Ball Daima solleva alcune domande su Goten e Trunks

Dragon Ball Daima ha inaugurato una nuova era del franchise shonen in occasione del suo 40° anniversario dal debutto su Weekly Shonen Jump. E l’ultimo episodio trasmesso ha sollevare domande sull’abilità segreta di Trunks e Goten. Daima ha dato il via alla sua nuova avventura con Goku e gli altri trasformati in bambini a seguito di un nuovo desiderio esaudito con le Sfere del Drago. Ma come ha scoperto il nuovo Re dei Demoni, Gomah, Shenron ha avuto bisogno di chiarimenti sul suo desiderio riguardo coloro che erano già bambini. Questi sono quindi stati trasformati in neonati e adesso sia Goten che Trunks sono ancora più piccoli.

Trunks e Goten, una volta essere tornati neonati, non sono più in grado di comunicare tra loro o almeno non a voce. Con grande sorpresa, i due giovani saiyan possono effettivamente comunicare telepaticamente tra loro. E questo ha delle grandi implicazioni.

Goten e Trunks sono il duo più unito nella storia di Dragon Ball in generale. Mentre Trunks è più abile nell’allenamento, Goten compensa con la sua abilità interiore. Ciò ha portato i due ad avere un’amicizia molto stretta e persino un po’ di rivalità. Il che significa che erano anche i candidati perfetti per usare la tecnica della Fusione durante gli eventi dell’arco narrativo di Majin Bu per trasformarsi in un nuovo combattente, Gotenks.

È possibile che tutto il tempo trascorso insieme renda facile per entrambi sapere effettivamente cosa stia pensando l’altro anche se sono diventati bambini. Ma se fosse in realtà il risultato della tecnica della Fusione? Si sono fusi così tante volte nei combattimenti veri e propri che è possibile che ora siano in grado di percepire una sorta di pensiero residuo tra loro, da generare quasi una comunicazione telepatica.

Poiché Daima si svolge immediatamente dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu, Goten e Trunks sono reduci da una serie di importanti combattimenti contro Majin Bu nei panni di Gotenks.

Anche se la serie ha mostrato la Fusione usata solo da Goten e Trunks in più occasioni, Dragon Ball non ha interamente esplorato quali potrebbero essere gli effetti collaterali della tecnica in questione. Goten e Trunks potrebbero essere più connessi di quanto abbiano lasciato intendere.

