Solo Leveling: Reawakening: svelato il nuovo trailer in vista del debutto

Solo Leveling si sta preparando per la sua seconda stagione e tutti i fan sono emozionati. Sulla scia della prima stagione, A-1 Pictures ha ricevuto solo elogi per il suo ambizioso adattamento del webtoon più venduto. Tutti gli occhi sono puntati sul ritorno di Solo Leveling, poiché la seconda stagione ha grandi cose da svelare. E in vista del suo ritorno Solo Leveling ha pubblicato il suo ultimo trailer spettacolare.

Come si può vedere sopra, è uscito il trailer di Solo Leveling: Reawakening che mette Jinwoo al centro della scena. Il film, che debutterà questo inverno, dovrebbe riassumere la prima stagione della serie anime prima della sua nuova stagione. A-1 Pictures ha incluso in questo film, dei filmati completamente nuovi insieme a scene di aggiornamento della prima stagione. E nella seconda metà del film Reawakening proietterà i primi due episodi della seconda stagione.

Dal trailer ufficiale del film, si può subito capire quanto il nuovo progetto della serie sia fantastico e i fan sono impazienti di vedere se sarà sugli stessi livelli della prima stagione, che ha avuto una seconda parte forte a differenza della prima che è risultata un po’ lenta. La critica più grande che Solo Leveling ha dovuto affrontare nelle prime settimane è stato il ritmo. E questo film potrebbe risolvere quel problema.

Questo nuovo progetto di Solo Leveling aiuterà i fan a prepararsi per la seconda stagione dell’anime. Lo show dovrebbe tornare a gennaio 2025 con la seconda stagione che sarà intitolata Arise From the Shadow. Sarà senza dubbio una delle serie da non perdere dell’anno.

Attualmente, tutti gli episodi della prima stagione sono disponibili in streaming su Crunchyroll sia sottotitolati che doppiati in italiano. Per quanto riguarda il webtoon di successo, Solo Leveling è stato pubblicato dal 2016 al 2021. Le vicende ruotano attorno al protagonista Sung Jinwoo, un hunter il cui obiettivo è quello di contrastare il “Gate”, un misterioso portale che collega il mondo umano a quello di terribili mostri, mettendo a rischio la vita degli esseri umani. Jinwoo però è molto debole e senza particolari abilità, e per questo schedato come hunter di “livello E”. Nonostante questo, cerca di fare del suo meglio per portare avanti il suo compito e pagare le spese mediche della madre. Ma un giorno, a seguito di un inspiegabile evento, Sung comincia a sviluppare i suoi poteri.

Fonte – Comicbook