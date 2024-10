Jim Lee torna su Batman per Hush 2 insieme a Jeph Loeb

Al New York Comic Con di quest’anno, il presidente, editore e direttore creativo della DC Jim Lee ha deliziato i fan con l’annuncio del suo ritorno, insieme a Jeph Loeb, al tavolo da disegno per Batman: Hush 2. Sì è trattato solo dell’apice un’entusiasmante serie di annunci a sorpresa, rivelazioni e ospiti speciali, oltre a grandi conversazioni con i migliori creatori di fumetti, durante l’annuale panel “Jim Lee & Friends” della DC.

Nessuno pensava davvero che avremmo mai avuto un sequel di una delle più grandi storie di Batman della DC degli ultimi decenni, ma è esattamente quello che sta accadendo, visto che Lee ha annunciato che Hush 2 si farà davvero. Il sequel di Hush, un best-seller della DC (trasportato anche in forma animata), vedrà il ritorno di Jeph Loeb, Lee, Scott Williams e Alex Sinclair, che hanno anche mostrato alcuni disegni dell’atteso sequel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jim Lee (@jimlee)

L’ anteprima presenta una pagina completamente colorata con Batman che si libra in aria verso un obiettivo sconosciuto, che si scopre subito essere un gruppo di teppisti in strada. Poi vediamo Hush che sposta alcuni pezzi su una scacchiera e i pezzi rappresentano i diversi eroi della Bat-famiglia, tra cui Batman e Huntress. Nella seconda pagina dell’ opera vediamo Batman scendere dal cielo per abbattere quei teppisti, ma mentre Batman tiene a bada alcuni degli altri delinquenti, la persona che ha catturato inizia ad avere una sorta di reazione chimica intorno al viso, quasi a sembrare che si stia sciogliendo.

Sneak peek at #Batman Hush 2, which brings back the awesome Jim Lee for a regular comic series. pic.twitter.com/HUOC3qQRyi — Mikhail Villarreal🦇‏ (@TaurooAldebaran) October 23, 2024

Due delle pagine non sono ancora colorate, ma hanno già un aspetto fantastico, e in qualche modo la notizia diventa ancora migliore. Oltre all’annuncio e all’anteprima, la DC ha rivelato che un prologo di Hush 2 sarà presente nelle pagine del prossimo Justice League Unlimited #1, che arriverà nei negozi il 27 novembre. La saga vera e propria di Hush 2 inizierà nel marzo 2025 con Batman #158, e il tempismo è perfetto per chi non ha letto la storia originale o vuole semplicemente rileggerla prima del sequel.

Infatti, la DC sta ristampando la serie originale di Hush sotto forma di Facsimile Edition, che verrà distribuita a partire dal gennaio 2025 con Batman #608 e Batman #609. Resta da vedere se anche la Panini riproporrà l’iniziativa in Italia, come sta facendo per Marvel Super-Heroes: Secret Wars e la saga del Costume Nero di Amazing Spider-Man per quanto riguarda la Marvel.