Demon Slayer: quanto durerà la quarta stagione anime?

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è ufficialmente tornato sul piccolo schermo per l’attesissima quarta stagione dell’anime. Nonostante sia appena tornato con il primo episodio, i fan già si chiedono quanto durerà la nuova stagione. Demon Slayer è tornato con nuovi episodi che fanno parte del programma primaverile di quest’anno, dando così inizio agli eventi dell’arco dell’allenamento da Hashira. Dopo aver annunciato che questo arco narrativo sarebbe stato adattato in una stagione a sé, ci sono state diverse perplessità poiché i fan sapevano che questo arco narrativo è relativamente breve.

L’arco dell’addestramento da Hashira è il più breve del manga scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge. Infatti l’addestramento è racchiuso in circa 9 capitoli. A seconda di dove finirà l’adattamento anime, ci saranno delle teorie legate a dove si fermerà la quarta stagione di Demon Slayer. Il primo episodio dura un’ora e questo adatta circa due capitoli e mezzo del manga e adesso ci sono diverse voci secondo cui questa stagione durerà dai cinque agli otto episodi in totale. Tuttavia è chiaro che il numero ufficiale degli episodi deve ancora essere confermato.

Demon Slayer ha ufficialmente dato il via alla quarta stagione dell’anime con una speciale première di un’ora che reintroduce Tanjiro Kamado e gli altri personaggi subito dopo gli eventi dell’arco dei Forgiatori di Katana. Tutti i fan in questo modo possono fare un ripasso dei momenti più importanti della terza stagione, tra cui Nezuko che ora è in grado di sopravvivere al sole. Questo porterà Muzan Kibutsuji a fare la sua mossa e quindi i Pilastri dovranno essere pronti per ciò che verrà dopo. Per questo ora è tempo di allenarsi e sbloccare i propri marchi da Pilastri.

La quarta stagione di Demon Slayer presenterà un arco narrativo che punterà i riflettori sugli Hashira mentre cercano di diventare più forti. E presenterà una storia in particolare per uno dei Pilastri. Quindi alla luce di quello che si vede nel manga, l’arco in corso nell’anime non è così lungo e per questo potrebbe includere diversi filler.

