Jujutsu Kaisen: Akutami parla della sua scena preferita di My Hero Academia

Quest’estate sia Jujutsu Kaisen che My Hero Academia hanno segnato la conclusione della loro serializzazione sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha. E in una recente intervista, Akutami ha rivelato quale scena di My Hero Academia lo ha impressionato di più.

La rivelazione arriva dall’ultimo numero di Shonen Jump, in quanto la rivista ha pubblicato un’intervista per Jump Next Generation. Qui Akutami ha affrontato diversi discorsi tra cui quello che secondo lui è il migliore combattimento della rivista. Il mangaka di Jujutsu Kaisen ha menzionato My Hero Academia in quanto considera la battaglia di Mirko contro Nomu quello che lo ha lasciato senza parole.

“A quel tempo nel manga, Mirko era un personaggio che avevamo visto solo una volta in una schiera di altri eroi. Ma il modo in cui usava il suo quirk con tenacia e aggressività per combattere il Nomu ha catturato l’attenzione dei lettori“, ha spiegato Akutami.

Proseguendo, il mangaka di Jujutsu Kaisen ha continuato a spiegare perché la battaglia di Mirko ha lasciato un’impressione così forte. L’atteggiamento rude dell’eroina ha fatto sì che Akutami facesse una doppia ripresa e l’intensa battaglia ha predisposto l’aspetto dell’arco narrativo Final War del manga.

“Questa battaglia è stata feroce rispetto all’arco narrativo precendente e ha ampliato cose menzionate prima come l’High-End Nomu che Endeavor ha combattuto e persino i migliori eroi del paese. Questo combattimento ha fatto esplodere la popolarità di Mirko e, allo stesso tempo, la brutale battaglia plus-ultra ha mostrato ai lettori come le cose si sarebbero intensificate da quel momento in poi“.

Non sorprendono queste dichiarazioni in quanto in passato, il mangaka di Jujutsu Kaisen ha affermato che il suo manga non esisterebbe senza My Hero Academia. Quando il manga sui supereroi si è concluso, Akutami pubblicò un biglietto di ringraziamento a Kohei Horikoshi, affermando proprio che Jujutsu Kaisen non esisterebbe senza My Hero Academia.

My Hero Academia debuttò quattro anni prima che Jujutsu Kaisen arrivasse sulla scena, e Akutami passò quel tempo a leggere l’opera di Horikoshi. Ogni aspetto di MHA, dal ritmo del manga alla coreografia dei combattimenti, ha ispirato Akutami a realizzare il suo manga. E così è nato Jujutsu Kaisen.

Fonte – Comicbook