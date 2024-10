Jujutsu Kaisen: Gege Akutami rivela il sesso di Uraume

A fine settembre, Gege Akutami ha concluso la sua popolare serie shonen, Jujutsu Kaisen lasciando un vuoto molto importante nella rivista Weekly Shonen Jump. Yuji Itadori ha incantato tantissimi fan con le sua storia da stregone con molti archi narrativi tra cui quello dell’incidente di Shibuya, il Cullin Game e il combattimento finale contro Sukuna. Ma nonostante il manga si sia concluso c’erano ancora alcune domande importanti che circondavano altri personaggi. Fortunatamente, Akutami ha risposto alle domande dei fan e recentemente ha parlato di Uraume. Ci sono stati misteri che circondavano il sesso di Uraume e il mangaka ha messo a tacere queste domande con una risposta sorprendente.

Per coloro che sono fan “solo anime” di Jujutsu Kaisen, c’è ancora molto da vedere di Uraume. Più di recente, ha avuto un ruolo significativo nella seconda stagione dell’anime con l’arco dell’incidente di Shibuya. La subordinata Sukuna ha un potere maledetto che le garantisce il controllo sul ghiaccio, il che la rende una combinazione piuttosto letale quando si tratta di tecniche offensive e difensive. Nel manga, abbiamo visto il villain svolgere un ruolo importante nel Culling Game, l’arco che sarà il fulcro della terza stagione di Jujutsu Kaisen. Prima dell’uscita della terza stagione, Gege Akutami ha confermato il genere di Uraume insieme all’incredibile passato dell’antagonista.

In una recente puntata del manga, Akutami ha dichiarato quanto segue sul sesso di Uraume e di quello che aveva precedentemente avuto in una vita passata: “Volevo menzionarlo nel volume 27, ma sono finito in ospedale e ho perso la mia occasione. Quindi, per quanto riguarda i nomi dei partecipanti del Cullin Game tutti condividono gli stessi nomi che avevano da umani prima della loro reincarnazione. Questo perché è il corpo fisico a portare la maledizione dei partecipanti, non gli oggetti maledetti in sé. Ecco perché quando Hazenoki è stato chiamato per nome, ha provato un pizzico di confusione“.

Riguardo la vita precedente di Uraume, Akutami ha chiarito che un tempo era un uomo prima di fare un patto con Kenjaku. “Per quanto riguarda Uraume, in origine era un uomo, ma a causa del contratto con Kenjaku, si è reincarnato in un corpo femminile. L’ho già detto da qualche altra parte?” rivela il mangaka.

Dopo il successo della seconda stagione, Studio MAPPA ha subito confermato una terza stagione in fase di produzione. Sfortunatamente, lo studio di animazione non ha ancora condiviso nessun dettaglio sulla finestra o data di uscita, ma è probabile che debutterà nel 2025.

Fonte – Comicbook