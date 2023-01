Jujutsu Kaisen nel 2022 è stato uno dei franchise più redditizi, e successivamente all’annuncio riguardante la seconda stagione dell’anime prevista per quest’anno, è arrivata anche l’annuncio dell’autore del manga Gege Akutami a proposito della conclusione della storia.

L’annuncio è stato fatto dallo stesso autore durante il Jump Festa 2023, dove come già accennato sono state diffuse nuove informazioni per quanto riguarda la seconda stagione anime prodotto da Studio MAPPA, al momento uno dei più in forma di sempre per quanto riguarda il medium.

Col trascorrere delle settimane e i mesi, il pubblico si è chiesto in quanto tempo Jujustu Kaisen si sarebbe concluso, e dopo una risposta approssimativa, ecco che arriva un nuovo commento dello stesso autore riportato dal profilo Twitter @WSJ_manga.

“Gege Akutami, autore e mangaka dietro l’opera di Jujutsu Kaisen, ha commentato così l’ultimo numero di Weekly Shonen Jump: “vorrei finire la storia entro quest’anno”. Parole semplici ma efficace, capace di mostrare fin da subito l’ambizione dell’autore verso il suo manga.

Jujutsu Kaisen sta per finire: ma Gege Akutami quanto ci metterà?

Akutami Gege, mangaka of Jujutsu Kaisen, has commented in latest Weekly Shonen Jump Issue #8 that he hopes to 'finish the story within this year'. pic.twitter.com/Qj3QRTHIQh — Shonen Jump News (@WSJ_manga) January 18, 2023

Molto probabilmente lo stesso Akutami si sente di non aver più nulla da raccontare a proposito dei suoi personaggi, al momento “bloccati” nella classica struttura shonen.

Qualche mese fa, successivamente a un sondaggio giapponese abbiamo scoperto che insieme a One Piece il pubblico abbandona anche Jujutsu Kaisen, non per la sua lunghezza ma per la sua impostazione troppo simile alla maggior parte dei battle shonen moderni presenti in circolazione.

Di sicuro non ha avuto pressioni da parte dell’editore, specie se consideriamo l’incredibile successo ottenuto dal manga nel corso di questi ultimi due anni. Nelle classifiche nipponiche infatti, il titolo è stato il più venduto di sempre, sia per i volumi singoli, sia per quelli totali.

Quindi molto probabilmente Akutami potrebbe chiudere la storia di Jujutsu Kaisen entro il 2023, donando così nuovo e definitivo materiale alla serie animata e prodotta da MAPPA, al momento confermata per una seconda stagione dopo il successo incredibile della prima.

Voi cosa ne pensate? Jujutsu Kaisen è arrivato al capolinea e quindi è arrivato il momento di chiudere la storia?

Fonte Twitter Shonen Jump News