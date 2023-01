Jujutsu Kaisen: Akutami svela chi è il suo personaggio preferito

Jujutsu Kaisen è tra le serie shonen più importanti e famose di sempre, con un adattamento animato che è pronto a tornare con la seconda stagione quest’anno. In questo modo il successo della prima stagione e del film prequel avrà continuità e tutti gli appassionati non mancheranno a questo appuntamento. Non a caso il ritorno dell’anime di Jujutsu Kaisen è uno di quelli più attesi del anno.

Oggi però vogliamo riportare una curiosità che riguarda il mangaka, Gege Akutami, e quale sia il suo personaggio preferito. L’aggiornamento arriva da una recente intervista, che rivela che attualmente il personaggio del mangaka è Kento Nanami. Ha anche dato una motivazione interessante per spiegare la ragione principale per avere una tale considerazione del personaggio.

Nanami, innanzitutto, è uno stregone di primo livello, molto intelligente e riservato capace di separare il sentimentalismo dal lavoro. Soprattutto è uno dei mentori di Yuji ed è in completo contrasto con Gojo, che è molto più schietto.

A differenza di Gojo, tuttavia, Nanami ha un atteggiamento indifferente, e appare molto distaccato e stoico in ogni situazione. Dietro il suo aspetto duro, è un uomo gentile con buoni valori morali. Nanami sarà presente nella seconda stagione dell’adattamento anime di Studio MAPPA. Sarà pronto ad affrontare alcune grandi minacce sia nel mondo fisico che soprannaturale.

In un’intervista risalente al 2022, Gege Akutami ha espresso la sua preferenza per Nanami. Attualmente è il suo personaggio preferito e ha anche spiegato le motivazioni. All’inizio il suo preferito era Sukuna. Questa preferenza era però principalmente legata agli aspetti grafici del personaggio, che si ispirano a tutto quello che aveva letto.

Ma Nanami è il primo personaggio che il mangaka sia riuscito a creare da solo e far evolvere. Quindi è il suo personaggio preferito al momento per questa ragione importante.

Al Jump Festa dello scorso anno, Akutami ha confermato che sta cercando di concludere la storia di Yuji Itadori entro un anno. Quindi il mangaka sembra non volerla tirare per le lunghe. Molti sono i fan che hanno cominciato a immaginare come finirà la popolare serie con alcune teorie. Alla luce di questo risulta anche molto interessante scoprire quante altre stagioni o film anime saranno sviluppati dopo la seconda stagione.

Fonte – Comicbook