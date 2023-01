In uscita il manga sienen My Home Hero

Planet Manga, sottosezione editoriale della casa editrice Panini Comics, ha riportato direttamente sulla propria pagina Facebook l’arrivo in tutte le fumetterie italiane di My Home Hero. Tutti gli appassionati dei seinen non possono lasciarsi sfuggire i primi due volumi di questo manga, che saranno disponibili dal 12 gennaio. I due volumi saranno acquistabili singolarmente al prezzo di 6,65€, oppure in bundle wraparound al prezzo di 9,95€.

Seguendo questo link è possibile aggiungere i volumi separatamente al carrello, direttamente sul sito ufficiale di Planet Manga. In alternativa cliccando qui l’acquisto è eseguibile su amazon.

Le uscite Planet Manga del 12 gennaio 2023

My Home Hero è un manga seinen scritto da Naoki Yamakawa e disegnato da Masashi Asaki. Le vicende del manga ruotano attorno a Tetsuo Tosu, un ordinario impiegato di una ditta di giocattoli con la passione per i romanzi gialli. Il protagonista scopre che sua figlia Reika è vittima degli abusi del fidanzato, Matori Nobuto.

Mentre indaga per saperne di più sul suo conto, Tetsuo scopre che il suo obiettivo era quello di estorcere denaro ai nonni benestanti della giovane. Il ragazzo, inoltre, fa parte di un’organizzazione criminale che ha causato la morte della sua ex fidanzata. Spinto dalla rabbia e dal desiderio di proteggere la figlia, l’uomo compie un gesto estremo che cambia completamente la sua vita.

Come si può già capire da questa breve sinossi, riportata per immergere i lettori in questa novità proposta da Planet Manga, My Home Hero presenta storie intense e mature adatte ad un pubblico più adulto e quindi vicino ai manga seinen.

Il manga di Naoki Yamakawa e Masashi Asaki ha debuttato nel magazine dei manga seinen di Kodansha, Weekly Young Magazine, nel maggio 2017. Al momento l’opera è ancora in corso. L’accoglienza del manga a livello nazionale è stato importante dato che nel mese di giugno 2022, contava oltre 2 milioni di copie in circolazione.