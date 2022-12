Disney+ ha cominciato in sordina la sua corsa verso il panorama degli anime, ma il tempo d’ingranare la marcia che subito sta cercando una partnership importante, che al momento prende il nome di Kodansha.

Un nuovo rapporto è stato diffuso questa settimana dall’Asia-Pacific Content Showcase di Singapore, confermando l’accordo in questione.

A quanto pare la Disney ha chiuso questo accordo con Kodansha e il tutto riguarderà la produzione di anime originali, proprio come al momento fa anche Netflix. Il progetto inizia con Tokyo Revengers.

Stando a CB e THR la stessa Disney per quanto riguarda gli anime avrà appunto la priorità sulle produzioni di trasposizioni animate tratte dai manga di Kodansha, e tra le prime abbiamo appunto la seconda stagione di Tokyo Revengers.

L’anime dovrebbe adattare l’arco di Christmas Showdown l’anno prossimo e sarà lanciato in esclusiva su Disney+ e Disney+ Hotstar a gennaio.

Dopo la nuova e meravigliosa stagione di Bleach, ecco che la piattaforma streaming cerca di accaparrarsi il più possibile all’interno del panorama anime, al momento una delle fonti più redditizie per quanto riguarda lo streaming.

Disney+ e Kodansha annunciano un’importante partnership per gli anime

Carol Choi, vicepresidente esecutivo della Disney per la strategia dei contenuti originali in APAC ha pubblicato la sua dichiarazione: “Per noi è un privilegio continuare e approfondire questa partnership con Kodansha: è davvero emozionante. Gli anime sono importanti per noi, e speriamo occupino in un futuro uno spazio importante per quanto riguarda la controparte giapponese di Disney+. Non vediamo l’ora di ampliare il nostro catalogo e portare in tutto il mondo le opere animate tratte dai manga pubblicati da Kodansha.”

Un bellissimo colpo da parte della piattaforma streaming, visto anche il bellissimo catalogo da cui attingerà per la realizzazione di anime originali Disney. Il panorama è molto interessante anche a livello economico e di certo nessuno vuole farsi sfuggire un’occasione del genere, specie se parliamo di piattaforme streaming.

Ormai il medium si sta espandendo e se non si vuole rimanere indietro tutte le aziende che si occupano di questo devono fare la loro mossa, come in questo caso con Disney+ e Kodansha appunto.

Fonte CB – THR