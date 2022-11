La Casa dei Fantasmi: la grande attrazione Disney presenterà un anime

La Casa dei Fantasmi, uno dei grandi classici Disney nonché un’attrazione presente in tutti i parchi di divertimento Disney, riceverà un restyle basandosi sugli anime!

I Parchi Disney ospitano alcune delle più grandi attrazioni mondiali e molte di queste hanno generato diversi fandom. Da Jungle Cruise a Figment’s Journey Into Imagination, i fan della Disney hanno i loro titoli preferiti, ma pochi possono essere paragonati a La Casa dei Fantasmi.

Quest’attrazione ha affascinato milioni di persone nel corso degli anni. Oggi infatti riportiamo che il team di Disneyland sta per dare a La Casa dei Fantasmi un nuovo tema anime.

L’aggiornamento arriva direttamente da Tokyo Disneyland prima delle festività natalizie. Secondo il team del parco, la Casa dei Fantasmi sta dando il via a una nuova iniziativa chiamata Disney Story Board. Questo progetto mira a fornire alle giostre una tradizione aggiornata.

In questo caso, Disney Parks ha scelto di dare a La Casa dei Fantasmi un restyling anime, e la sua storia ampliata include Constance Hatchaway.

Durante l’evento, gli ospiti saranno invitati a risolvere uno speciale mistero che circonda i personaggi tra cui Constance, una bellissima donna in abito da sposa con molteplici fili di perle drappeggiati intorno al suo collo, e Xavier e Z.J., un maggiordomo e cameriera che lavorano nella magione abitata dai 999 fantasmi. Di seguito riportiamo il design di questi personaggi:

Ad unirsi alla feste ci saranno la funambola Sally Slater e le ballerine da sala da ballo Marylyn Ohara e Harland, che possono o meno essere tra i vivi.

Inoltre il team comunica che La Casa dei Fantasmi accoglierà un nuovo fantasma chiamato The Withering Gentleman, che viene a visitare la tenuta. Di seguito riportiamo il design di questo nuovo personaggio insieme agli autostoppisti Phineas, Ezra e Gus.

Questo nuovo tema non avrà alcun impatto sull’attrazione in sé così come la conosciamo. Tuttavia La Casa dei Fantasmi revisionerà altre parti della sua attrazione per far posto al Disney Story Board.

Oltre alla sua trama interattiva, l’evento presenterà nuovi filtri fotografici AR e merchandising per gli ospiti. I fan potranno vedere da vicino questo nuovo tema a partire dal 26 gennaio e si concluderà alla fine di marzo 2023.

