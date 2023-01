Mazinger Z: una figure vintage è stata venduta a 200.000 dollari

Mazinger Z è uno dei franchise più noti di sempre all’interno dei medium manga e anime, e nel corso degli anni ha sempre acquisito più notorietà e automaticamente anche più valore tra gli appassionati, che di certo non si tirano indietro quando c’è da portare a casa un pezzo da collezione più unico che raro.

Se siete poco avvezzi al mondo del collezionismo e delle figure vi basti sapere che molti pezzi da collezione non arrivano, o non sono mai arrivati nel resto del mondo e quindi tali prodotti, rimanendo solamente nel loro Paese d’origine, ovvero il Giappone, sono sempre più rari, specie se parliamo del mondo vintage.

Come da titolo uno di questi pezzi è stato venduto all’incredibile cifra di 200.000 dollari, confermando la mania dell’umanità per quanto riguarda il possesso di un oggetto quasi unico nel suo genere.

Il prodotto è stato messo in vendita all’asta da un negozio dedicato di Tokyo, che ha messo al centro dell’attenzione una figure vintage davvero molto ma molto rara. Stiamo parlando di Garada K-7 di Mazinger Z, l’anime e manga, quest’ultimo creato da Go Nagai considerato ancora oggi tra i mangaka più influenti di sempre.

La rarissima asta di figure Mazinger Z Garada K7 è iniziata a 13.500.000 yen (circa $ 100.000) ed è andata a 26.100.000 yen (circa $ 200.000).

Da come avete potuto leggere il pezzo visionabile appena in alto non era di certo una delle prime figure che capitavano a tiro, ma anzi, basti solamente controllare il prezzo di partenza di 100.000 dollari, un valore incredibile per uno dei personaggi più noti dell’anime di Mazinger, nonché uno dei più apprezzati.

La figure in questione è stata prodotto nel 1973 da Popy, e già in quel periodo fu molto limitata, quindi anche per questo il suo valore è cresciuto esponenzialmente nel corso di questi anni.

Come se non bastasse è anche complesso trovarne una in buone condizioni, quindi questa presa in esame in questo articolo si presenta davvero come un’occasione irripetibile che un vero collezionista non poteva farsi sfuggire. Voi cosa ne pensate di questo mondo? Diteci la vostra.

