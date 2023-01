One Piece nel corso degli anni ha catturato l’attenzione di moltissimi appassionati in tutto il mondo e continua a farlo, dando vita a uno dei fandom più grandi di sempre. Le vicende di Monkey D. Rufy hanno segnato l’adolescenza e l’infanzia di tantissimi spettatori e lettori che ora sono diventati adulti, ma che continuano a volere Cappello di Paglia al loro fianco. Il manga ha narrato tantissime avventure sui protagonisti che tanto conosciamo, caratterizzate da misteri, segreti e combattimenti spettacolari che sono presenti tutt’oggi. Chiaramente tutte queste vicende sono state successivamente adattate attraverso la serie animata prodotta da Toei Animation dal 1999.

Come tutti sanno, spesso le cose tra manga e adattamento animato non coincidono perfettamente o come dovrebbero. Ci sono alcune situazioni in cui tutto è fedelmente riprodotto, altre in cui cambiano alcuni dettagli. Infatti, vista la vastità del personaggi presenti nel manga di Eiichiro Oda, vogliamo concentrarci su un personaggio in particolare. L’obiettivo in questa discussione è quello di individuare ed analizzare le 7 differenze tra il manga e l’anime su Zoro. Prenderemo in esame alcune situazioni legate ai diversi archi narrativi della serie.

One Piece – le 7 differenze tra il manga e l’anime su Zoro

Il passato di Zoro Saga delle Sabody Punk Hazard Saga degli Uomini Pesce: Zoro vs Hody Saga di Rogue Town Saga di Alabasta Saga di Wano: Il gioco d’azzardo

7) SAGA DI WANO: IL GIOCO D’AZZARDO

L’arco narrativo di Wano rappresenta sicuramente quello più longevo della storia di One Piece e in questa fase del manga ci sono alcune differenze con l’anime legate allo spadaccino della ciurma protagonista. Nella serie animata è possibile guardare Zoro giocare d’azzardo, invece nel manga questa scena non è presente in quanto è solo menzionata. Le mani iniziali si rivelano vincenti per Zoro, donando gran parte delle vincite a Tonoyasu. Tuttavia d’un tratto la fortuna comincia a non girare più. Ma non è un caso, in quanto c’è sotto un imbroglio che Zoro finisce per scoprire. Quando lo fa pone, fine al gioco distruggendo il tetto dell’edificio.

6) SAGA DI ALABASTA

Durante la saga di Alabasta nell’anime è presente una scena in cui il gruppo si ferma per mangiare nel deserto. Rufy, Zoro e Chopper finiscono per perdersi nel deserto. I tre pirati decidono di riposarsi all’ombra di una roccia, ma Zoro cade in una fossa che si crea nella sabbia. Lo spadaccino finisce all’interno di un tempio, dove si trovano alcune rovine ed un Poignee Griffe. In seguito Chopper e Rufy lo raggiungono e insieme cercano di uscire, riuscendoci dopo alcuni tentativi.

5) SAGA DI ROGUE TOWN

Si tratta della sesta saga di One Piece e nell’anime Zoro raccoglie gli occhiali di Tashigi. Questi sono molto simili a quelli di Kuina, e finisce per romperli. Nel manga invece si rende conto della somiglianza solo dopo averglieli restituiti, e non li rompe. Segue poi Tashigi, la quale crede che sia disperatamente bisognoso di soldi, e gli offre di lavorare come addetto alle pulizie. Zoro non riesce ad evitarlo e nel frattempo osserva gli allenamenti della ragazza.

4) SAGA DEGLI UOMINI PESCE: ZORO VS HODY

Questa è la venticinquesima saga di One Piece, ambientata due anni dopo la separazione dei pirati di Cappello di Paglia dopo gli eventi che hanno avuto luogo a Marineford. Per quanto riguarda le differenze tra manga e anime legate a Zoro, ci concentriamo sul combattimento tra lo spadaccino e Hody. Nell’anime il combattimento tra loro è allungato. Per di più quando il combattimento si svolge ancora in superficie l’uomo-pesce si prepara a scagliargli contro dei proiettili d’acqua. Nell’anime Zoro vede la sagoma di Arlong, riconoscendo la tecnica come quella usata da quest’ultimo. Infatti Hody riconosce che Zoro è l’unica persona capace di vedere quell’attacco e gli chiede se Arlong abbia usato tale tecnica su di lui in passato. Un’altra scena non presente nel manga è quella di Hody Jones che riesce a colpire lo spadaccino.

3) DRESS ROSA: ZORO VS PICA

Zoro, durante l’arco narrativo di Dress Rosa, si trova in più momenti a combattere contro Pica ma questo accade solo nell’anime dove è più esteso rispetto al manga. Questo è anche dovuto ai vari flashback che tornano in mente allo spadaccino. Infatti visualizza nella sua mente i primi quattro piani per sconfiggere il nemico. Zoro affronta e sconfigge anche alcuni sottoposti di Do Flamingo. Nell’anime si vede che prima di infliggere il colpo di grazia all’alto ufficiale, Zoro ripensa al suo duello con Mihawk avvenuto nei pressi del Baratie.

2) ARCO DI SABAODY

Questo arco narrativo è probabilmente tra i più duri in quanto vengono introdotti i Draghi Celesti e anche al tematica della schiavitù. Nell’anime è presente una scena che non è visibile nel manga legata a Zoro. Charloss è uno dei Draghi Celesti e lui può ottenere tutto quello che vuole. Infatti decide di prendere la mano di una donna, Marie, contro la sua volontà. Quest’ultima è promessa sposa di Judy, il quale protesta senza pensarci la decisione del nobile. Così quest’ultimo lo spara e Zoro porta Judy, ferito, in ospedale, dove lo affida ad un dottore.

1) IL PASSATO DI ZORO

Riguardo il passato di Zoro l’adattamento anime lo racconta più dettagliatamente. Zoro si spostava da un dojo all’altro sfidando i campioni e uscendone sempre vincitore. Tutto cambia quanto arriva al dojo di Koshiro. Infatti Zoro fa un patto con Koshiro, secondo il quale se lo spadaccino avesse perso contro la figlia, Kuina, sarebbe rimasto per farsi addestrare. Come tutti sappiamo, l’esito vede Zoro sconfitto e mantiene la sua parola, stabilendosi lì per allenarsi. Nel manga, dopo la morte di Kuina, Zoro entra nella stanza in cui c’è il suo corpo e la accusa di essere venuta meno al loro patto. Nell’anime questa scena non è presente.