One Piece: la serie di Eiichiro Oda riceve un apprezzamento dal calcio spagnolo

One Piece nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione ha conquistato i cuori di tantissimi appassionati non solo in Giappone, in tutto il mondo. Suonerà banale, ma è proprio così. Oggi, di fatto, riportiamo che uno dei calciatori professionisti più noti nel calcio spagnolo ed europeo ha espresso il suo apprezzamento per One Piece.

Il mese di dicembre ha già regalato una forte connessione tra il calcio, con la Coppa del Mondo, e il mondo dei manga. Infatti il mangaka di Blue Lock ha proprio contribuito a disegnare le divise per la squadra di calcio giapponese. Anche se il giocatore in questione non ha disputato i Mondiali, è riuscito a ricollegare questo sport con il mondo dei manga.

Il giocatore in questione è Gerard Piqué e attraverso la sua pagina Twitter ufficiale ha confessato che One Piece è un’opera d’arte.

Questo fa capire che il calciatore segue la serie di Oda, una delle più seguite in tutto il mondo. Di seguito ne riportiamo direttamente il contenuto:

One Piece es una obra de arte. — Gerard Piqué (@3gerardpique) December 7, 2022

One Piece, come tutti ben conoscono, non ha nulla a che fare con il calcio, ma questa è una dimostrazione di come la serie di Oda arrivi anche in contesti lontani. Sebbene ci siano stati molte serie incentrate su vari sport, tra cui la pallavolo in Haikyu!!, la pallacanestro in Slam Dunk, la boxe in Hajime no Ippo, Blue Lock è sicuramente una delle migliori serie sportive di questo anno che si concentra sul calcio.

Eppure Rufy riesce ad appassionare chiunque, indipendentemente dalla provenienza professionale. Al momento la serie anime di One Piece continua a trasmettere gli episodi che adattano le vincende di Wano.

Il manga invece prosegue il suo percorso con l’arco finale, in cui molte sono le novità che sono venute alla luce. Infatti dopo tanti anni gli appassionati hanno avuto modo di scoprire la vera identità di Vegapunk, dopo essere giunti sull’isola di Egg Head in cui si trova proprio il suo laboratorio.