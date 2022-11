Captain Tsubasa e Blue Lock sono al centro dei trend di Twitter e non, per via della vittoria del Giappone contro la Germania, avvenuta come una delle partite più belle di queste due opere nipponiche.

Come ben sapete Tsubasa e la sua squadra hanno sempre affrontato partite incredibili e memorabili e ogni volta che la vera Nazionale nipponica compie imprese del genere come quella contro la Germania, il popolo di certo non la lascia passare inosservata.

Stesso discorso per gli appassionati di Blue Lock, anche se tecnicamente sono molto meno di quelli intorno a Captain Tsubasa per ovvie ragioni, che hanno fatto comunque la loro parte per quanto riguarda i festeggiamenti della vittoria attualmente discussa in questa sede.

Come nelle più emozionanti partite di Captain Tsubasa, ieri la Nazionale Giapponese stava perdendo 1-0 contro la Germania, e dopo una grandissima progressione tecnica la suddetta è riuscita a ribaltare il risultato mettendo a segno due reti, ribaltando il risultato a un definitivo 1-2. Un sogno a occhi aperti. Tutto arriva da CB.

Captain Tsubasa e Blue Lock: la vittoria del Giappone contro la Germania scatena i fan

Alcuni appassionati hanno ammesso chiarimenti di vivere questo sogno a occhi aperti, confermando addirittura di essere tornati bambini o di aver già vissuto queste emozioni, appunto maturate con la visione di “Holly & Benji”, titolo tradotto e adattato per la versione italiana del prodotto.

la Rai ha pagato i diritti #WorldcupQatar2022 ma noi li abbiamo già visti da piccoli su Italia 1 #GermaniaGiappone pic.twitter.com/A4EmyuYtYG — Leo (@varvarotweet) November 23, 2022

Gran parte dell’utenza ha segnalato il loro amore verso la Nazionale giapponese, un amore maturato grazie all’anime per eccellenza per quanto riguarda il calcio. Come accennato in molti hanno ammesso di essere tornati bambini per qualche minuto:

La #Germania ha perso contro il #Giappone. Oltre ad essere felice, sono tornato anche bambino per qualche minuto. pic.twitter.com/HTOTGcBjKu — Rik Troiani (@riktroiani) November 23, 2022

Molti addirittura evidenziano anche l’episodio in questione dove questa emozione avviene, ovvero il 104, puntata dove Tsubasa e la sua squadra avevano rimontato la sconfitta pareggiando solamente contro i tedeschi.

Nell'episodio 104 di Holly e Benji "Un recupero impossibile", il #Giappone era sotto 0-2 con la #Germania ma riuscì a pareggiare a tempo scaduto grazie al tiro combinato di Holly e Tom e una rovesciata al 90' di Holly. Cioè, non erano riusciti a battere i tedeschi nemmeno allora! pic.twitter.com/hSLpTzkEEi — Giuseppe Pastore (@gippu1) November 23, 2022

Questo ha scosso e sorpreso anche i fan di Blue Lock come accennato dal titolo, lasciando di stucco chiunque ha vissuto questo sogno solamente negli anime e nei manga, così come anche il popolo italiano, che a quanto pare vista la mancanza dell’Italia nei Mondiali punta sulla Nazionale giapponese.

This is what Germany is facing rn, Japan straight up ran a Blue Lock project 😭😭 pic.twitter.com/Lt7HKtWJNA — Gloken 🇳🇱🇫🇷 グロ剣 験 (@blasianhakari) November 23, 2022

Voi cosa ne pensate? Siete amanti di Blue Lock oppure di Captain Tsubasa? Diteci la vostra.

They called him a madman, said Blue Lock was nonsense but Japan beating Germany proved him right all along LMAOOO pic.twitter.com/TMgPPJiEsD — Kurai ⟠ (@Kuraixo) November 23, 2022

Fonte Comic Book – Twitter