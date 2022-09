Con i tiri spettacolari di Captain Tsubasa (e non solo) è sicuramente uno degli spokon più influenti ed importanti di sempre, un’opera talmente magnifica da aver condotto tantissimi calciatori professionisti a intraprendere la loro carriera, formandoli sia come atleti che come persone.

In Italia noi conosciamo l’anime come Holly&Benji ma da come saprete già quest’ultimo prende il nome di Captain Tsubasa appunto, in onore del protagonista (no, non si chiama Holly ndr). L’eterna lotta tra Kenzo (Benji) e Tsubasa (Holly) ancora oggi cattura milioni di appassionati, già ammaliati da quanto fatto in precedenza.

Captain Tsubasa: i 5 tiri più spettacolari del manga si pone come intento quello di spulciare e raccogliere i tiri più spettacolari di questa incredibile opera, soffermandosi solamente sullo spettacolarità appunto e non sulla forza; per quello magari proporremo un altro articolo della nostra lista migliori.

Non occorre dire che in Captain Tsubasa i personaggi creano e segnano goal con tiri unici e singolari, volti non solo alla potenza ma anche alla spettacolarità. Un cult che ancora oggi detta le regole, senza dubbio.

Oggi con Captain Tsubasa: i 5 tiri più spettacolari del manga ci poniamo l’intento di riuscire a riportare in auge questa storia, donando al pubblico tutto quello che serve per incentivare a riprendere o cominciare questo spokon, che ad oggi rimane sempre uno dei più influenti della storia.

Captain Tsubasa: i 5 tiri più spettacolari del manga!

Raiju Shot (Kojiro Hyuga) Skylab Hurricane (Takibana Twins) Skydive Shot (Tsubasa Ozora) Miracle Shot (Tsubasa & Hyuga) Neo Fire Shot (Karl Heinz Schneider) – Boomerang Shot (Taro Misaki)

5. Neo Fire Shot (Karl Heinz Schneider) – Boomerang Shot (Taro Misaki) – Captain Tsubasa: i 5 tiri più spettacolari del manga!

Alla quinta posizione cominciamo con il Neo Fire Shot di Schneider e il Boomerang Shot del buon Misaki, il celebre “Tom Becker” dell’anime classico in versione italiana.

Per il tedesco abbiamo un tiro sì potentissimo e quasi imparabile ma anche spettacolare sia per impostazione che per l’esecuzione. Il pallone mentre arriva in porta diventa di fuoco, riuscendo a bucare sia le mani del portiere che la rete da calcio.

Per il Boomerang shot invece, da come anticipato dalla parola stessa la palla assume un effetto “boomerang” dove quest’ultimo destabilizza il portiere non facendogli capire dove arriverà il pallone. Oltre essere alto a livello tecnico questo è sicuramente uno dei tiri più spettacolari del manga.

4. Miracle Shot (Tsubasa & Hyuga)

Un tiro nato dalla fusione di due dei calciatori più forti della serie: forse non serve aggiungere altro. Chiamato anche Drive Tiger Shot quest’ultimo crea uno dei tiri più potenti di tutta la serie, oltre che diventare uno dei più meravigliosi a livello di realizzazione. A tirarlo sono appunto Tsubasa e Hyuga.

3. Skydive Shot (Tsubasa Ozora)

Qui arriviamo alla top 3, dove viene inaugurata dal protagonista Tsubasa. Questo è un tiro che possiamo considerare “maestoso” data la sua natura quasi “divina”. Qui il protagonista crea un tiro assurdo, e letteralmente volando supera tutti calciando in porta violentemente trascinandosi dietro anche gli avversari.

Tsubasa sfrutta e si allena per portare alla luce questo incredibile tiro durante i Mondiali, dove contro il Brasile tira fuori una tecnica di tiro davvero eccezionale: un grande mix di equilibrio, spettacolarità e potenza: esaustivo.

2. Skylab Hurricane (Takibana Twins)

Alzi la mano chi non conosce la Catapulta Infernale inventata dai fratelli “Derrick”? (sempre il nome italianizzato?)

Utilizzata per la prima volta nelle prime puntate della serie dove la Hanawa e la Nankatsu si sfidavano nel quarto Campionato Nazionale i due fratelli congegnano uno dei tiri ancora oggi più iconici di sempre, grazie a delle capacità atletiche quasi “Ultraterrene”.

Uno dei due si posiziona a terra e usa le sue gambe per spingere l’altro verso l’alto, cercando il più possibile di creare potenza al tiro; non serve dire che oltre che spettacolare è anche uno dei tiri in porta più potenti di sempre (articolo stilato anche con l’aiuto di Wiki).

1. Raiju Shot (Kojiro Hyuga) – Captain Tsubasa: i 5 tiri più spettacolari del manga!

Diciamo chiaramente che esistono anche dei tiri più forti nel manga di Captain Tsubasa rispetto a questo inserito al primo posto, ma visto che discutiamo di spettacolarità quello di Hyuga di certo non ha rivali. Il Tiro della Tigre è la versione precedente di questo tiro, che nel corso del manga si evolve.

Se ben ricordate il Raiju Shot usa il suolo del campo per trascinare il piede in una rincorsa incredibile volta ad acquisire la potenza giusta per concludere il tiro. Un allenamento durissimo ha portato a grandi risultati ricordandovi che Kojiro si allenava calciando e spaccando letteralmente degli alberi durissimi; e con questo abbiamo detto tutto.

Menzione speciale. Tiger Shot

Visto che era presente già il Raiju abbiamo deciso di inserire nelle menzioni speciali il Tiger Shot, ovvero uno dei colpi più potenti della serie migliorato sempre dal nuovo tiro di Hyuga presente alla prima posizione.

Di certo stiamo parlando anche di una delle icone del manga nonché dell’anime; un colpo che ha cresciuto numerose generazioni e per questo deve essere presente in classifica.