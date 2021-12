Captain Tsubasa Kids Dreams continua sulla rivista dedicata al manga di Yoichi Takahashi

Il decimo numero di Captain Tsubasa Magazine della Shueisha ha annunciato un’importante novità relativa alla prosecuzione del manga spinoff Captain Tsubasa Kids Dreams.

La serie scritta da Yoichi Takahashi e disegnata da Kunikazu Toda – iniziata nel 2018 sulla rivista Saikyō Jump – si sposterà sulle pagine del magazine dedicato al franchise a partire dal mese di aprile del 2022.

Inoltre, la rivista (lanciata nel 2020) si prenderà una pausa per poi riprendere con la cadenza abituale all’inizio di aprile.

Al momento, le probabilità di vedere Captain Tsubasa Kids Dreams in Italia sono piuttosto scarse. Ma mai dire mai.

Captain Tsubasa Kids Dream, un tassello di una saga intramontabile

Yoichi Takahashi ha serializzato il manga originale Captain Tsubasaall’interno del settimanale di manga per ragazzi Weekly Shonen Jump edito dalla casa editrice Shueisha dal 31 Marzo 1981 al 26 Aprile 1988 per un totale di 37 volumetti.

In Italia è stato pubblicato da Edizioni Star Comics:

Tsubasa Ozora frequenta la sesta elementare ed è cresciuto con un pallone da calcio come amico. Trasferitosi in una nuova città e in una nuova scuola, la Nankatsu, incontra presto l’incredibile portiere Genzo Wakabayashi. I due fuoriclasse si sfidano, ma la competizione con l’asso della Shutetsu continuerà durante la partita tra le due scuole!

Ha ispirato una popolarissima serie anime per la tv in 128 episodi, trasmessa in Giappone tra il 1983 e il 1986 e arrivata nel nostro Paese nel Luglio del 1986 con il titolo Holly e Benji, due fuoriclasse, film, OVA e manga derivati tra i quali ricordiamo Captain Tsubasa Golden 23, Captain Tsubasa Road to 2002 e Captain Tsubasa En La Liga.

Nel 2018 è stato prodotto un remake in 52 episodi, trasmessi tra l’aprile 2018 e l’aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) del nuovo Captain Tsubasa sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play.

Anime Factory li ha pubblicati in home video.