Nei manga shonen ci sono diversi personaggi che hanno conquistato tutti i lettori per le loro peculiarità che ne caratterizzano personalità e abilità. Infatti al centro delle dinamiche dei manga shonen nella maggior parte dei casi ci sono combattimenti spettacolari che permettono ai personaggi di esprimere appieno il loro potenziale. In questo modo possono mostrare il loro livello e il loro percorso di crescita.

Ma nel manga shonen l’ambientazione è determinante per permettere al lettore di capire in quale mondo sta per addentrarsi. Ad esempio si parla di pirati se pensiamo a One Piece, ai ninja se invece leggiamo Naruto. Ma uno degli elementi che costituisce diversi manga è la magia.

Infatti in questa discissione l’obiettivo è individuare e analizzare i 5 maghi più potenti nei manga shonen. Chiaramente si tratterà di una lista che vuole riportare anche personaggi che fanno uso della magia e non sono propriamente dei manghi.

I 5 maghi più potenti nei manga shonen

Zeref Dragneel – Fairy Tail Babidi – Dragon Ball Z August – Fary Tail Merlin – The Seven Deadly Sins Julius Novachrono – Black Clover

I 5 maghi più potenti nei manga shonen

5) JULIUS NOVACHRONO

In questa lista non poteva mancare Julius Novachrono, il 28° Re Mago dei Cavalieri Magici del Regno dei Trifogli di Black Clover. Si tratta di un personaggio completamente ossessionato dalla magia. Di fatto per questo ama esplorare il regno alla ricerca della magia che non ha mai visto prima. Di solito, la sua personalità infantile emerge quando incontra un nuovo tipo di magia e si emoziona nel vederla in azione. Julius è chiaramente dotato di poteri incredibili. Infatti è in possesso della magia del tempo. Questo vuol dire che attraverso questo attributo magico, può manipolare il tempo. Inoltre riesce ad accelerare, decelerare, fermare o persino invertire il flusso del tempo. È anche in grado di “guarire” le ferite sue e quelle degli altri invertendo il tempo. Una delle sue caratteristiche è la velocità. In questo modo riesce ad apparire istantaneamente e a e schivare gli attacchi con facilità in battaglia.

I 5 maghi più potenti nei manga shonen

4) MERLIN

Si tratta di uno dei membri dei Sette Peccati Capitali. Si tratta di una donna alta e magra con capelli neri con il tatuaggio di un cinghiale presente sulla parte sinistra del collo. In questa lista incentrata principalmente sulla magia non poteva mancare di certo. Merlin infatti è la maga più potente di tutta la Britannia, avendo a disposizione un innumerevole quantità di incantesimi formidabili. Grazie agli insegnamenti di suo padre, Re dei Demoni, Merlin ha imparato diverse magie. Ma un altra personalità determinante nella sua crescita è stata Gowther. Inoltre grazie ai doni ricevuti dal Re dei Demoni e dalla Dea Suprema, è immune alla manipolazione mentale, alla possessione, agli attacchi magici e alle maledizioni, compresi i comandamenti. Merlin è capace di fermare il tempo dei propri incantesimi per farli durare in eterno o di annullare un incantesimo impresso su una persona.

I 5 maghi più potenti nei manga shonen

3) AUGUST

August era conosciuto come il “Re Mago” per la sua padronanza di innumerevoli Magie da tutto il mondo e “Disastro” per la sua forza ineguagliabile. Questo può ben bastare per far capire come mai si tratta di uno dei migliori personaggi che utilizzano la magia. August ha alcune abilità piuttosto incredibili. L’abilità speciale è Copia magia, che gli consente di copiare o addirittura annullare la magia di un avversario dopo averla vista una sola volta. Si tratta del membro generale e più forte dello Spriggan 12 dell’Impero di Alvarez capace di eliminare tutto il Crime Sorcière in una volta. Questa includeva sia Jellal che i resti di Oración Seis, che erano stati liberati per aiutare nella battaglia contro l’Impero Alvarez. Questi erano tutti maghi di alto livello e abbastanza potenti da dare filo da torcere, tuttavia August è stato in grado di sbarazzarsene facilmente.

2) BABIDI

Babidi era un perfido mago nonché il figlio di Bibidi, colui che ha creato Majin Bu, e il suo ultimo clone rimasto. Solo il fatto di aver dato vita alla minaccia per il pianeta Terra, nota come Majin Bu, lascia immaginare non solo il suo potere ma anche la sua malvagità. Soprattutto è un esperto manipolatore e pur di conquistare l’Universo è disposto a tutto. Non si fa scrupoli a trarre in inganno coloro che stanno male offrendo loro aiuto in cambio di qualcosa che possa tornare a suo vantaggio. Uno dei suoi poteri più pericolosi e potenti è piegare la volontà di coloro che hanno un cuore malvagio rendendoli suoi schiavi. Questo farebbe tornare in mente a tutti Darbula, Spopovich ma soprattutto Majin Vegeta. Quest’ultimo però si è servito di Babidi, per ottenere più potere, e non viceversa.

1) ZEREF DRAGNEEL

Immancabile in questa lista di maghi era Zeref Dragneel, principale antagonista di Fairy Tail e fratello maggiore di Natsu. Zeref era capace di padroneggiare la magia nera e ha dato vita a innumerevoli demoni. Il suo potere magico è così vasto da non poter controllare in maniera consapevole. La mancanza di controllo di Zeref sulle sue Arti Nere sembra essere connesso al suo stato emotivo. Lui stesso ha affermato che quando si preoccupa della vita degli altri, la sua Magia diventa incontrollabile ed esplode casualmente verso l’esterno, uccidendo tutti coloro che lo circondano. Zeref non viene visto in combattimento molto spesso, ma il fatto che fosse il sovrano dell’Impero Alvarez lascia immaginare il suo potere.