Dragon Ball Daima: come si collega la nuova serie all’arco di Bu?

Dragon Ball Daima ha sancito l’inizio di una nuova era del franchise di con un nuovo anime che celebra il 40° anniversario da quando il manga ha debuttato sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha nel 1984. E il nuovo anime si adatta perfettamente all’attuale linea temporale della serie. Sebbene la fine di Z sia tecnicamente il punto in cui la linea temporale del franchise di Dragon Ball dovrebbe concludersi, i fan hanno potuto vedere nuovi progetti che sviluppano tutto ciò che è accaduto nel frattempo. Ciò include gli eventi di Dragon Ball Super e ora anche quelli di Daima come parte del canone generale.

Daima sta portando Goku in un’avventura completamente nuova attraverso il Reame dei Demoni dopo che lui e il resto dei suoi amici sono stati trasformati in bambini. E i fan si chiedono come si posiziona nella linea temporale generale. Grazie alle informazioni fornite nei primi due episodi, Daima conferma che si svolge subito dopo gli eventi dell’arco di Majin Bu. Ma per essere più precisi sul suo posto effettivo nella linea temporale, è collocato subito prima degli eventi dell’arco della Battaglia degli Dei che dà il via a Super.

La prima domanda a cui rispondere è che sì, Dragon Ball Daima è ufficialmente canonico. Come dimostrato nella première, il nuovo Supremo Re dei Demoni, Gomah osserva gli eventi dell’arco di Majin Bu svolgersi sulla Terra dopo che il precedente re, Darbula, era scomparso. Notando che era controllato dalla magia di Babidi, Gomah osserva il resto degli eventi fino alla sconfitta di Majin Bu. Sentendosi minacciato dalla forza dei Guerrieri Z, si dirige sulla Terra per mettere in atto il suo piano. Ma esattamente in quale punto della linea temporale arriva?

Non è effettivamente chiaro se arriva appena dopo l’arco di Majin Bu e prima della Battaglia degli Dei, ma Daima fornisce alcuni indizi su quanto tempo sia passato dall’arco di Majin Bu. Nel primo episodio, Goku e gli altri si stanno radunando per la festa del nono compleanno di Trunks. E non è passato molto tempo da quando Goku e gli altri hanno usato le Sfere del Drago per far dimenticare Majin Bu alla Terra.

È ciò di cui si parla anche durante la première, e Neva lo conferma quando nota che le Sfere del Drago erano appena state usate per esaudire un desiderio. Quindi esattamente Daima si colloca poco dopo i sei mesi il desiderio espresso dai Guerrieri Z, dato che le sfere erano solo delle pietre. Se Trunks ha appena compiuto nove anni, allora gli eventi di questo anime si svolgono circa da qualche mese fino a quasi un anno dalla fine dell’arco di Majin Bu.

Fonte – Comicbook