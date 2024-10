Netflix omaggia Mirror’s Edge con un nuovo anime: Tokyo Override

Netflix presenta un ampio catalogo di serie anime e oltre ad ospitare alcuni dei più importanti franchise anime sul suo servizio di streaming, la piattaforma ha anche creato anime originali. Infatti il mese prossimo, Netflix lancerà il suo nuovo progetto anime, Tokyo Override, che vedrà i protagonisti sfrecciare per le strade della città in un paesaggio futuristico. La serie potrebbe ispirarsi a titoli come Akira e Mirror’s Edge.

Netflix ha spiegato cosa aspettarsi da Tokyo Override, che sarà animato in CG. Gli eventi ruoteranno attorno prossima a un adolescente orfano a Tokyo, cento anni nel futuro, mentre l’intelligenza artificiale è diventata parte della vita nell’ambientazione futuristica. Proprio come Cyberpunk: Edgerunners, la protagonista si ritrova a unirsi a una gang che la aiuta a ritrovare se stessa e scopre un lato oscuro della “città perfetta” in cui vivono.

Per quanto riguarda i doppiatori, parliamo di professionisti di spessore. Ai Fairouz, che interpreta il ruolo del personaggio principale Kai, ha dato la sua voce in serie anime come JoJo’s Bizarre Adventure: Stone Ocean e Kaiju No. 8. Inoltre Fairouz si unirà a Dragon Ball Daima per doppiare un nuovo personaggio misterioso chiamato “Panzy” che si unirà a Goku e i Guerrieri Z mini.

Oltre ad Ai Fairouz, Netflix ha rivelato gli altri membri del cast che si uniranno a Tokyo Override il mese prossimo:

Ryota Takeuchi sarà Hugo,

Tomoaki Maeno interpreterà Spoke,

Mariya Ise (Himeno di Chainsaw Man) nel ruolo di Watari

Shigeru Chiba (Buggy di One Piece) darà la sua voce a Yukio,

Yu Serizawa doppierà Ayumi, l’unica amica che Kai aveva, prima di incontrare Suma Garage,

Hochu Otsuka (Jiraiya di Naruto) nel ruolo di Kageyama, un veterano agente della narcotici sulle tracce di Kai

Miyu Irino darà la sua voce a Yasumoto,

Yuhko Kaida doppierà Ieuji, un funzionario amministrativo del dipartimento digitale di Tokyo che aiuta il “gruppo di emarginati”

Chiaramente un futuro tecnologicamente avanzato pieno di criminali dal cuore d’oro non è una novità nel mondo degli anime. Ma gli spettatori potrebbero rimanere sorpresi nel vedere i vari collegamenti con il mondo reale. Nel creare le sue motociclette tecnologicamente avanzate, Netflix ha collaborato con la Yamaha Motor Company per i design dei veicoli. Forse, i produttori di motociclette realizzeranno qualcosa di simile a questi veicoli in futuro.

Un altro fatto interessante di Tokyo Override è che non è realizzato in Giappone. Piuttosto, Studio RiFF opera dalla Thailandia, il che potrebbe avere un effetto sullo stile generale e sull’estetica dell’originale Netflix. Dopo il successo di Cyberpunk: Edgerunners, vedremo come che accoglienza riceverà questa serie Netflix quando debutterà il 21 novembre di quest’anno.

Fonte – Comicbook