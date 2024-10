Dragon Ball Daima conferma il legame dei Namecciani al Regno dei Demoni

Dragon Ball è tornato sul piccolo schermo dopo anni dalla fine di Super, con una nuova serie intitolata Dragon Ball Daima. Con una nuova storia scritta dal compianto Akira Toriyama, la serie ha introdotto tanti colpi di scena tra cui la vera origine dei Namecciani e il loro legame con il Regno dei Demoni.

Nei primi due episodi di Dragon Ball Daima, l’anime spiega che la razza Namecciana proviene dal Reame dei Demoni. La razza non proviene davvero dal pianeta Namek, come molti fan credevano, ma, al contrario, la gente di Piccolo proviene dal Reame dei Demoni. Solo in seguito i Namecciani hanno scelto di lasciare il Regno perché non volevano essere governati da signori corrotti. Solo un Namecciano è rimasto lì, Neva, che ha il compito di proteggere le Sfere del Drago del Reame dei Demoni.

Il resto dei Namecciani si è stabilito sulla Terra mentre altri si sono sparsi nell’Universo 7. Ci sono anche Namecciani nell’Universo 6, ma la storia delle origini di quella razza non è chiara. Ricordiamo che i Saiyan dell’Universo 6 hanno vissuto una storia diversa da quelli dell’Universo 7. I dettagli di quella storia non sono chiari, ma sembra probabile che i Namecciani dell’Universo 6 condividano almeno un’origine simile con il Reame dei Demoni.

Daima ha anticipato il legame tra il pianeta Namek e il Regno dei Demoni. I Namecciani erano abituati alla loro casa negli inferi, quindi hanno cercato di ricrearla nel loro nuovo mondo. Sul pianeta Namek, sappiamo che il clima del pianeta si adattava al popolo Namecciano, ma non è tutto. Il secondo episodio di Dragon Ball Daima, mostra le caratteristiche degli alberi e delle sue colline e infrastrutture e il regno sembra il pianeta Namek. Quindi si capisce da dove i Namecciani si siano ispirati.

Si può notare come i primi due episodi di Dragon Ball Daima siano pieni di tradizione. Toei Animation ha lavorato a stretto contatto con Akira Toriyama per rendere l’anime significativo e il risultato è perfetto. Daima ha fornito tanti dettagli su tutto, dalle fusioni ai limiti di Shenron, ma ci sono ancora tante cose da scoprire.

Fonte – Comicbook