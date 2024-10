Dragon Ball Daima omaggia Akira Toriyama con un’opening speciale

Dragon Ball Daima è tornato sul piccolo schermo con il secondo episodio che ha svelato una nuova opening e ending. Sono diverse dal solito perché parliamo di un emozionante tributo al defunto padre di Dragon Ball, Akira Toriyama. Daima celebra il 40° anniversario del debutto del manga con la rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Daima ha pubblicato il secondo episodio e stabilisce come Goku e gli altri viaggeranno attraverso il Reame dei Demoni per affrontare il Re Supremo dei Demoni, Gomah. Questo nuovo episodio è anche il debutto della sigla di apertura e chiusura del nuovo anime, e ci sono alcune sequenze che omaggiano Akira Toriyama. Una di queste è completamente visibile, ma ce n’è una seconda nascosta nei testi che i fan potrebbero non aver notato all’inizio.

L’omaggio ad Akira Toriyama nascosto nell’opening di Daima è un po’ complicato perché non supera del tutto le barriere linguistiche. Innanzitutto l’opening si intitola “Jaka Jaan” e i testi tradotti dal giapponese non evidenziano l’omaggio diretto alla memoria di Toriyama, ma sono nascosti nella versione giapponese con le parole chiave “AKIRA” e “TORI” presenti nella canzone. È un bel tributo al mangaka che non c’è più, ma è chiaro che il suo spirito è presente in tutto il progetto.

Il secondo tributo è un po’ più evidente. La sequenza della sigla finale da’ vita a un uccello dalle piume, che Goku vede emergere nel cielo. Questo è legato a Bird Studio, uno studio di produzione fondato da Akira Toriyama. È un momento abbastanza agrodolce nella sequenza che accompagna “NAKAMA”.

Dragon Ball Daima sta trasmettendo i suoi nuovi episodi come parte del programma anime in corso dell’autunno 2024, ma deve ancora annunciare per quanti episodi andrà in onda. Presenta la storia finale e nuovi personaggi supervisionati da Akira Toriyama, quindi ci si è chiesti cosa potrebbe succedere al franchise una volta terminato il nuovo anime.

Il produttore esecutivo di Dragon Ball Akio Iyoku rimane ottimista sul futuro del franchise, affermando che ci sono piani in atto per continuare. Ma per ora, è meglio godersi Daima e guardare tutti gli episodi che sono disponibili Crunchyroll e su Netflix.

Fonte – Comicbook