Dragon Ball Daima: quanto è importante Bulma nella serie?

Uno dei personaggi storici di Dragon Ball non può che essere Bulma. Fin dall’inizio della serie, già dal primo episodio, si è contraddistinta per la sua intelligenza e Daima ha offerto un altro importante esempio del perché sia ​​un vero genio nel secondo episodio. Il manga di Dragon Ball ha debuttato sulle rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha 40 anni fa, e per festeggiare ha lanciato un nuovissimo anime che vedrà Goku e i suoi amici coinvolti in una nuova avventura nel Reame dei Demoni. Ma mentre Goku è il personaggio principale che i fan vogliono vedere, non è l’unico che ha contribuito a a tantissimi successi. È Bulma è la prima ad aver dato a Goku una vera ragione per viaggiare.

Sebbene Bulma sia stata inizialmente introdotta in Dragon Ball come una ragazzina che voleva solo esprimere un desiderio con le Sfere del Drago per ottenere il fidanzato dei suoi sogni, la sua intelligenza non è mai stata nascosta. Ha sempre svolto ruoli importanti nella storia poiché la sua conoscenza e le sue risorse hanno permesso a Goku e agli altri di raggiungere luoghi chiave nella serie. E Dragon Ball Daima mostra quanto sia davvero intelligente, poiché comprende facilmente un pezzo di tecnologia del Reame dei Demoni.

Ma spesso ci si dimentica di quanto sia fondamentale Bulma per comprendere gli elementi chiave del mondo che la circonda. È importante ricordare che una versione di Bulma è riuscita a costruire una macchina del tempo funzionante con materiale di scarto in due versioni del futuro di Future Trunks. E questo è solo un esempio delle cose che è riuscita a realizzare.

Essendo già in grado di comprendere la tecnologia Namecciana per pilotare un’astronave negli archi precedenti, Bulma valuta rapidamente i danni arrecati alla nave del Supremo Kaiohshin dopo la lotta contro Majin Bu. Poi dice che ci vorranno dieci giorni per renderla completamente operativa.

Ma il più grande esempio della sua intelligenza arriva con il debutto di Glorio alla fine dell’episodio. Non solo riconosce la sua nave come un’astronave, ma dopo averla esaminata per qualche istante capisce già come funziona. Questo la aiuterà ad accelerare le riparazioni alla nave del Supremo Kaiohshin. Ancora una volta, Goku e gli altri hanno bisogno di Bulma per avere la meglio in questa nuova avventura.

Fonte – Comicbook