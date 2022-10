Chainsaw Man collabora con Spy x Family in un nuovo spot

Chainsaw Man è la serie più discussa del momento e questo è dovuto al debutto della prima stagione animata prodotta da Studio MAPPA. Finalmente tutti gli appassionati del manga di successo di Fujimoto potranno guardare le vicende di Denji sul piccolo schermo.

L’adattamento animato di Chainsaw Man è già al livello delle serie anime di spessore come One Piece o My Hero Academia. Queste due serie sono famose in tutto il mondo e sicuramente l’anime ha fatto in modo che la notorietà dei manga aumentasse.

Abbiamo assistito a questo fenomeno con Spy x Family nella primavera di quest’anno. Dopo il debutto dell’anime prodotto da Wit Studio e Clover Works, il manga ha registrato numeri di vendita notevoli.

Alcuni dei ultimi titoli che stanno cavalcando l’onda del successo sono proprio Chainsaw Man e Spy x Family, grazie alle loro serie anime. Oggi riportiamo che le due serie si sono unite per una promozione speciale.

I due franchise si sono uniti dopo le anteprime della loro stagione. Chainsaw Man ha debuttato l’11 ottobre con il suo primo episodio e Spy x Family è tornato con la seconda parte della prima stagione.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Spy × Family & Chainsawman Collab Ad

Anya is Spy Devil,Loid is Study Devil and Yor is Cooking Devil

Last panel is Anya saying Pochita is Cute #SPY_FAMILY #Chainsawman

Come si può vedere, questa strategia pubblicitaria mostra Anya che si fa chiamare Spy Devil (Diavolo spia), Loid diventa Study Devil e per quanto riguarda sua madre, Yor è soprannominata Cooking Devil.

Come abbiamo riportato di recente, nella famiglia Forger è presente un nuovo componente. Si tratta di un cane che Anya stessa ha desiderato fortemente. Qui però cambia tutto in quanto sembra interessata a Pochita, il Diavolo Motosega di Denji.

Pochita svolge un ruolo fondamentale nella serie di Fujimoto, in quanto ha permesso a Denji di tornare in vita dato che il Diavolo Motosega è diventato il suo cuore.

La prima stagione animata di Chainsaw Man è disponibile su Crunchyroll ed è sottotitolata in italiano.