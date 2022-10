Naruto: Sasuke Retsuden, ecco un primo sguardo al nuovo manga!

Naruto è uno dei personaggi più apprezzati di sempre, ma allo stesso tempo uno dei più amati è sicuramente Sasuke che nel corso degli anni ha anche ricevuto light novel e miniserie dedicate. Oggi parliamo proprio di una di queste.

A tal proposito il personaggio avrà un manga a lui dedicato e sarà tratto dalla light novel intitolata appunto, Sasuke Retsuden. La storia si posizionerà tra Shippuden e gli eventi successivi alla prossima generazione di ninja. Il post condiviso qualche ora fa conferma anche la data d’uscita nipponica: 23 ottobre 2022.

Oggi a tal proposito, tramite il profilo Twitter Abdul Zoldyck possiamo ammirare un primo sguardo al manga, che sarà appunto adattato da una celebre light novel di grande successo in terra nipponica. Tutto arriva da Comic Book e noi intanto vi lasciamo il post in questione in calce:

Sasuke Retsuden Promotional Poster (HQ). As said before next weeks jump will include new information about both light novel manga adaptions: Sasuke Retsuden and Konoha Shinden. https://t.co/1ZO519sp1r pic.twitter.com/nI3g5AdmMR — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) October 16, 2022

Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 come romanzo dallo scrittore Jun Esaka, per portare una nuova chiave di lettura a uno dei personaggi più apprezzati della storia. Come accennato è stato scritto per narrare gli eventi successivi alla fine del manga principale.

Masashi Kishimoto, l’autore della serie ha postato alcune immagini di questa storia successiva alla fine del manga e precedente agli eventi di Boruto: The Next Generation. Qui il ninja pur di scoprire i segreti della sua famiglia compie delle azioni malvagie, sconvolgendo le sue azioni antecedenti.

In calce vi lasciamo le immagini condivise dallo stesso Kishimoto a proposito di Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust, ricordiamo il manga stand alone tratta da una light novel con al centro Sasuke, ancora oggi uno dei personaggi più amati dal pubblico appassionato.

Oltre alle immagini ufficiali l’autore ha anche confermato la data di uscita nipponica del manga, ovvero 23 ottobre 2022, confidando anche in una data italiana poco dopo la pubblicazione giapponese.

Anche se non abbiamo una data ufficiale italiana di certo arriverà presto, data la notorietà del manga. Planet Manga confidiamo in voi. Intanto rimanete aggiornati sul nostro sito.

Fonte Comic Book – Twitter