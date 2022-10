Naruto: Sasuke Retsuden arriverà nel corso del 2022!

Naruto è uno dei manga shonen più influenti di sempre. Figlio di One Piece e Dragon Ball il manga di Kishimoto ha cresciuto tantissime generazioni e ora con il sequel della storia Boruto, sembra abbia ancora altro da raccontare.

Nonostante l fandom intorno al protagonista sia alto Sasuke rimane a oggi uno dei preferiti dagli appassionati, per via della sua scrittura sfaccettata e complessa che per molto tempo ha occupato la narrazione del manga principale; l’eterno amico/nemico di Naruto è un simbolo moderno degli shonen.

A tal proposito il personaggio avrà un manga a lui dedicato e sarà tratto dalla light novel intitolata appunto, Sasuke Retsuden. La storia si posizionerà tra Shippuden e gli eventi successivi alla prossima generazione di ninja.

Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust è stato pubblicato per la prima volta nel 2019 come romanzo dallo scrittore Jun Esaka, per portare una nuova chiave di lettura a uno dei personaggi più apprezzati della storia. Come accennato è stato scritto per narrare gli eventi successivi alla fine del manga principale.

Masashi Kishimoto, l’autore della serie ha postato alcune immagini di questa storia successiva alla fine del manga e precedente agli eventi di Boruto: The Next Generation. Qui il ninja pur di scoprire i segreti della sua famiglia compie delle azioni malvagie, sconvolgendo le sue azioni antecedenti.

In calce vi lasciamo le immagini condivise dallo stesso Kishimoto a proposito di Sasuke Retsuden: The Uchiha Descendants and the Heavenly Stardust, ricordiamo il manga stand alone tratta da una light novel con al centro Sasuke.

Oltre alle immagini ufficiali l’autore ha anche confermato la data di uscita nipponica del manga, che avverrà verso la fine del 2022, probabilmente anche prima delle festività natalizie. Anche se non abbiamo una data ufficiale italiana di certo arriverà presto, data la notorietà del manga. Planet Manga confidiamo in voi.

Il manga segue le avventure di Sasuke che si reca all’Istituto di Ricerca Astronomica per trovare tracce del Rikudo Sennin. Il ninja si unisce poi a Sakura e insieme a essa dovrà affrontare delle incredibili minacce. Abbiamo riportato tutto tramite CB e Twitter.

