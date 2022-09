Naruto nel corso dei suoi lunghi anni di serializzazione è riuscito a fare appassionare tantissimi lettori di questo manga Shonen. Come in ogni manga Shonen, anche quello di Kishimoto è costellato da tanti personaggi e, soprattutto nella prima serie, è riuscito a mostrare ogni lato di ognuno di essi. In Naruto i combattimenti e gli allenamenti dei personaggi sono al centro della narrazione, importanti per determinare appunto il loro sviluppo. Ma quali sono le tecniche ninja di Naruto più potenti?

Il manga è famoso per perd lo stile di combattimento, che rende spettacolare ogni scontro attraverso tecniche particolari che coinvolgono gli elementi della natura e non solo. Per generarle, è importante eseguire dei segni con le mani e sfruttare il chakra. Ma ci sono anche delle tecniche ancora più uniche poiché legate ad abilità innate. Per esempio quelle legate allo Sharingan del Clan Uchiha.

Questa abilità oculare, come anche il Rinnegan, consente all’utilizzatore di godere di vantaggi in battaglia e sfoderare tecniche che nessun altro può imparare.

In questa discussione dunque individueremo e analizzeremo le 10 tecniche ninja più potenti in Naruto.

Le 10 tecniche ninja più potenti in Naruto

In questa lista le tecniche ninja elencate non seguiranno un ordine preciso in termini di pericolosità.

Tsukoyomi Infinito Chibaku Tensei Arte del Legno: Tecnica dell’Uomo Ligneo Sei Vie: Rasenshuriken Titanico Freccia di Indra Apertura dell’ottava porta Susanoo Izanagi Tecnica della Resurrezione Rigenerazione Mitotica

10) RIGENERAZIONE MITOTICA

I ninja medici non dovrebbero mai combattere in prima linea, ma ci sono alcune eccezioni. Una di queste è sicuramente Tsunade. Il quinto Hokage non solo è la nipote del Primo Hokage ed è caratterizzata da una forza sovrumana, ma è anche il miglior ninja medico della serie insieme a Kabuto.

Tsunade può combattere in battaglia in quanto utilizzatrice della Rigenerazione Mitotica. Questa tecnica permette all’utilizzatore di stimolare forzatamente la divisione cellulare del proprio corpo rilasciando una quantità altissima di chakra. Mentre questa tecnica è attiva, Tsunade non può morire perché riesce a curare qualsiasi ferita in pochi secondi.

9) TECNICA DELLA RESURREZIONE

Ci sono diverse tecniche in Naruto considerate proibite, perché generalmente causano danni collaterali importanti a chi le usa. Tuttavia ci sono altre tecniche proibite che semplicemente violano le leggi della natura. La Tecnica della Resurrezione (Edo Tensei) è una di queste tecniche. Questa consente all’utente di rianimare un ninja morto che può quindi controllare.

Questi ninja rianimati non possono essere fermati con mezzi normali perché i loro corpi si rigenereranno costantemente, anche se dovessero essere disintegrati. Inoltre per ogni ninja che si vuole resuscitare, bisogna necessariamente sacrificare una vita umana. La prima volta che debutta questa tecnica proibita, è durante lo scontro tra il Terzo Hokage e Orochimaru, il quale resuscita il Primo e il Secondo Hokage.

8) IZANAGI

Lo Sharingan è la più grande risorsa del clan Uchiha. Nel suo stato normale, consente all’utente di leggere tutte le mosse dell’avversario, il che significa che può schivare la maggior parte degli attacchi con facilità. Però la fase successiva dello Sharingan, ossia lo Sharingan Ipnotico, sblocca molte altre abilità devastanti. Tra queste c’è Izanagi, una particolare tecnica illusoria che agisce sull’utilizzatore anziché su altri.

Una volta attivata, la tecnica slega l’utilizzatore dai legami tra realtà ed illusione, garantendogli di controllare il proprio stato di esistenza, anche se per poco tempo. Tuttavia, in cambio del potere che la tecnica offre, lo Sharingan, con cui Izanagi è lanciato, viene sigillato e si perde la vista per sempre.

7) SUSANOO

Tra le tecniche risvegliate dallo Sharingan Ipnotico, e quindi tra le più potenti tecniche ninja in Naruto, non può mancare il Susanoo. Si tratta di una gigantesca creatura umanoide costituita dal chakra del suo utilizzatore che lo circonda e combatte per esso. È la tecnica più potente di coloro che risvegliano lo Sharingan Ipnotico, e di fatto la più rara per i possessori di Sharingan.

Susanoo si manifesta attorno all’utilizzatore divenendo un’estensione della sua volontà. Normalmente, Susanoo è ancorato all’utilizzatore, ma negli stadi più completi, l’utilizzatore rimane sospeso all’interno dell’entità. Tale caratteristica permette a Susanoo di fungere da difesa, sempre più efficiente man mano che l’essere si evolve.

6) APERTURA DELL’OTTAVA PORTA

Ci sono molti ninja specializzati nel combattimento corpo a corpo e il più forte di questi ninja rimane il maestro Gai. Questo ninja, rivale storico di Kakashi, ha emozionato come pochi sfoderando uno tra i più potenti Taijutsu in Naruto. Si tratta dell’Apertura dell’Ottava Porta, la porta del cuore.

Gai tuttavia la utilizza una sola volta e c’è una spiegazione per questo. Infatti quando si arriva a tale livello, l’utilizzatore muore, ma Gai stava combattendo contro Madara Uchiha in quel frangente. Una volta attivata si diventa esponenzialmente più potenti, rapidi e devastanti. Il chakra brucia così ardentemente da essere avvolti da quella che sembra un fuoco. Gli effetti collaterali sono però devastanti. I muscoli si lacerano e le ossa si frantumano durante il combattimento. L’apertura dell’Ottava Porta consente di godere di una forza divina, ma questo porta alla morte dell’utilizzatore.

5) FRECCIA DI INDRA

Durante la battaglia finale tra Naruto e Sasuke si può assistere ad uno scontro epocale tra i due ninja più forti di sempre. Proprio in questa occasione Sasuke usa per la prima volta la Freccia di Indra, ed è ancora considerata la tecnica più potente del suo arsenale. Per usare questa tecnica, Sasuke deve attivare il Susanoo Perfetto, per poi creare un arco e una freccia infusi col chakra dell’Arte del Fulmine. Solo alla fine può lanciarlo contro l’avversario.

4) SEI VIE: RASENSHURIKEN TITANICO

Naruto è il ninja più imprevedibile di tutti. Il ninja è cresciuto tantissimo nella serie sfoderando tecniche incredibili e il suo marchio di fabbrica è il Rasenshuriken, che riesce a sviluppare portandola su un altro livello. Nella sua battaglia finale con Sasuke, Naruto utilizza la cosiddetta Sei Vie: Rasenshuriken Titanico.

Mentre si trova nella Modalità Eremitica delle Sei Vie, e completamente trasformato in Cercoterio, Naruto crea due copie che si fondono con l’originale. Si forma così un umanoide a tre facce a sei braccia del cercoterio. Nelle braccia a destra, crea un Rasenshuriken Superiore delle Sei Vie e nelle braccia di sinistra, crea una Teriosfera Rasenshuriken.

3) ARTE DEL LEGNO: TECNICA DELL’UOMO LIGNEO

Hashirama Senju è uno dei personaggi più onorevoli di Naruto, ma è anche l’unica persona abile nell’utilizzo della tecnica del legno. Era in grado di creare intere foreste e poteva trattenere potenti nemici, inclusi i demoni. Con la tecnica dell’uomo ligneo, Hashirama è stato in grado di creare un’enorme figura simile a una statua.

In termini di dimensioni, questa creatura corrispondeva al Susanoo perfetto di Madara. Il corpo del Golem è avvolto da un drago di legno che può attaccare indipendentemente. Si dice che questa creatura sia forte come la Nove Code e che possa bloccare e neutralizzare una Teriosfera con la sua mano.

2) CHIBAKU TENSEI

Il Rinnegan offre all’utilizzatore tantissime potenti abilità. Il Mondo di Deva, con cui si è in grado di controllare le forze gravitazionali attrattive e repulsive. Il Chibaku Tensei si origina come una piccola sfera nera, che viene poi scagliata in cielo.

Essa si blocca sopra un determinato punto, specificato dall’utilizzatore mentalmente, ed attira verso di sé tutto ciò che sta al di sotto del punto prestabilito, tranne egli stesso. Questa tecnica viene utilizzata principalmente per intrappolare esseri potenti e Bestie codate, ma il suo potere distruttivo è ciò che la rende davvero terrificante.

1) TSUKOYOMI INFINITO

Tramite il contatto visivo con un normale Sharingan mentre si è connessi alla Statua Diabolica, l’utilizzatore crea una dimensione vuota sotto il suo controllo, che può poi essere riempita con qualsiasi cosa egli desideri, in cui attrae le vittime.

Per poter intrappolare tutti gli esseri umani in tale dimensione, tuttavia, l’utilizzatore deve riflettere l’occhio del Shinju sulla Luna. Per poter fare questo, a eccezione di Kaguya, uno deve prima diventare la forza portante della Decacoda mentre è in possesso del Rinnegan.