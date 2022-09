I manga sono una forma di intrattenimento giapponese meravigliosa che riesce ad appassionare tantissimi lettori in tutto il mondo. Storie avvincenti, protagonisti forti, determinati e ambizioni caratterizzano il fulcro principale dei manga Shonen. Ma ci sono tanti altri elementi che rendono un manga avvincente e coinvolgente. Ma quali sono le 10 migliori rivalità nei manga Shonen?

Moltissimi lettori sanno che il protagonista principale fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi e proteggere tutti i suoi amici che ama. Questi personaggi secondari sono fondamentali per lo sviluppo del personaggio come anche per il prosieguo della storia. Tra gli elementi più importanti, quello che non smette mai di essere presente è un tipo di rapporto speciale che lega e unisce il protagonista ad un altro personaggio. Parliamo del rivale del protagonista e quindi della rivalità.

Si tratta di quel legame che vede due personaggi sempre in forte competizione tra loro, che porta a pensare che si possano odiare, ma invece non è così. Si tratta di un rapporto dove due personaggi sono molto simili, sia mentalmente che fisicamente, e che vogliono essere sempre un passo avanti all’altro. Ma, anche se non lo dicono a voce, due rivali si motivano sempre a fare meglio. Quindi la rivalità è caratterizzata da una profonda forma di rispetto.

In questa discussione cercheremo di individuare e analizzare le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi.

Le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi

Naruto e Sasuke Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo Sanji e Zoro Goku e Vegeta Inuyasha e Sessomaru Meliodas e Ban Ichigo e Renji Gai e Kakashi Rukawa e Sakuragi Yuno e Asta

Le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi

10) YUNO E ASTA

Yuno e Asta sognavano entrambi di diventare Imperatore Magico e poiché il loro obiettivo è lo stesso, inizia la loro competizione. Entrambi rispettano le capacità dell’altro, il che significa che la loro rivalità non nasce dall’odio o dalla gelosia. La loro rivalità si fonda sull’ammirazione e sul rispetto.

Poiché sono consapevoli che i loro obiettivi sono condivisi, si allenano e affinano le proprie abilità con le rispettive squadre e compagni, ma senza mai dimenticare la loro promessa reciproca. Questo è uno dei migliori tipi di rivalità, rendendola una delle migliori di sempre nel panorama dei manga Shonen.

Le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi

9) RUKAWA E SAKURAGI

Gli appassionati di Slam Dunk sanno benissimo che quando si parla di Rukawa e Sakuragi, si parla di competitività totale. Sakuragi non è il tipo da accettare i suoi difetti e crogiolarsi nella sconfitta e cerca di dimostrare di essere uno dei migliori giocatori della squadra.

Fin dall’inizio, c’è una forte rivalità tra loro. Sakuragi lo considera un ostacolo per conquistare il cuore di Haruko ed era tutto ciò che Sakuragi voleva. Le loro uniche somiglianze sono essere forti combattenti e non inclini agli studi accademici.

Ogni volta che Sakuragi commette un errore o viene rimproverato da Akagi, Rukawa lo deride, il che fa sempre infuriare Sakuragi. Ma nel profondo, Rukawa è consapevole che Sakuragi può far emergere le sue abilità, invece di perdere tempo a competere con lui.

Le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi

8) GAI E KAKASHI

L’amichevole rivalità tra Gai maito e Kakashi Hatake potrebbe essere la rivalità più famosa e iconica di tutti i tempi. Questi due sono tra i migliori ninja di livello Jonin in tutto il villaggio di Konoha, e sono sempre in competizione. Questa nasce dal forte desiderio di Gai di raggiungere e superare il livello di Kakashi, tanto che tiene il conto di tutte le sfide e degli esiti che lo vedono vincitore di misura.

Si tratta di una sana rivalità, dove i due si rispettano e soprattutto Gai si mostra sempre allegro, determinato e solare. Inoltre quando c’è da combattere insieme non si creano alcun tipo di problema e riescono a dare vita a combattimenti incredibili.

Le migliori 10 rivalità nei manga Shonen più famosi

7) ICHIGO E RENJI

Ichigo e Renji hanno entrambi una personalità molto vivace e accesa che si tramuta in energia che alimenta costantemente loro rivalità. Questo scontro è iniziato quando Renji è arrivato per la prima volta nel mondo umano, e dopo aver scoperto di stare dalla stessa parte tra i due nasce una rivalità competitiva.

6) MELIODAS E BAN

Il capitano dei sette peccati capitali, Meliodas e l’immortale del gruppo, Ban, hanno uno spirito piuttosto competitivo. Non solo loro due sono probabilmente i combattenti fisici più forti tra i sette compenenti, ma sono entrambi sempre desiderosi di spingersi oltre i limiti.

Ban e Melidoas sono sempre felici di combattere l’uno con l’altro, arrivando persino a confrontarsi a braccio di ferro più di 700 volte! La loro rivalità può essere facilmente vista nei loro combattimenti, che sono quasi sempre combattuti con piena forza e sorrisi sulle loro facce.

5) INUYASHA E SESSOMARU

Parlando di rivalità tra fratelli, un altro grande esempio di scontri fraterni viene da Inuyasha. Il protagonista e suo fratello, Sesshomaru, si scontrano sempre ad alta tensione da quando il padre ha lasciato l’ex Tessaiga.

Questo ha spinto Sesshomaru a provare una sorta di irritamento nei confronti suo fratello, mentre Inuyasha a odiare Sesshomaru per il trattamento crudele che gli riserva. Anche se questa relazione potrebbe essere meglio descritta come un odio reciproco, alla fine i due arrivano ad una sorta di rispetto reciproco per non odiarsi a vicenda.

4) GOKU E VEGETA

Sicuramente quando si affronta un’analisi legata alla rivalità tutti pensano proprio a Goku e Vegeta. Questi personaggi si sono scontrati per la prima volta in Dragon Ball Z. Questo combattimento violentissimo ha portato alla sconfitta di Vegeta, che però ha affrontato da solo Goku, Gohan e Crilin.

Con questa sconfitta, Vegeta divenne ossessionato dall’idea di superare il Saiyan di infimo livello. Nacque così una rivalità per tutta la vita e i due divennero la motivazione di allenamento perfetta sia per l’uno che per l’altro. Il loro obiettivo è cercare sempre di superarsi. La loro rivalità è un po’ più ostica rispetto a quelle sopra analizzate. Infatti quando c’è da collaborare Vegeta, molto orgoglioso, si oppone costantemente.

3) SANJI E ZORO

Sanji e Zoro sono due dei migliori componenti della ciurma di Rufy e sono legati da un rapporto competitivo. Hanno molto rispetto reciproco e sono d’accordo su alcune cose, ma questo non impedisce loro di litigare costantemente sia verbalmente che fisicamente.

Questo perché il cuoco e lo spadaccino della ciurma protagonista hanno una personalità contrastante. Tuttavia il rispetto non manca mai infatti si spingono a diventare più forti. Senza dubbio, si tratta di una delle rivalità più iconiche del mezzo.

2) IZUKU MIDORIYA E KATSUKI BAKUGO

In ogni manga battle Shonen c’è una rivalità tra due personaggi e lo stesso vale per My Hero Academia. Per quanto riguarda il manga di Horikoshi, stiamo parlando di Izuku Midoriya e Katsuki Bakugo.

Originariamente amici d’infanzia, questi due sono diventati rivali quando è arrivato il momento di iscriversi agli U.A. Accademia. Izuku ammirava Bakugo e il suo straordinario quirk, quindi quando lo ha superato con il Quirk ereditato da All Might, ha acceso il fuoco di una rivalità tra i due, che continua ancora oggi mentre competono e si sfidano a vicenda.

1) NARUTO E SASUKE

Naruto e Sasuke sono due personaggi di cui ci si ricorderà per sempre non solo le loro straordinarie abilità, ma soprattutto della loro rivalità accesa. Infatti è tra le più conosciute ed esplosive di tutti i tempi. Questi personaggi sono diventati rivali molto presto nella serie, anche se all’inizio tendevano a proteggersi a vicenda.

Ma con il progredire delle vicende, le scelte di Sasuke l’hanno spinto verso un sentiero oscuro. Tutto questo per ottenere più potere per uccidere Itachi, suo fratello. Ma Naruto non si è mai arreso e ha sempre creduto nell’amicizia tra loro, che Sasuke invece ha sempre provato a spezzare, senza però mai riuscirci.