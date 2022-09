JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R sta per arrivare per la gioia dei tanti fan che aspettavano questo attesissimo ritorno. Per quei pochi che non lo conoscessero, questo titolo è un videogioco basato sulla serie manga, conosciuta in Italia con il nome di Le bizzarre avventure di JoJo di Hirohiko Araki.

Il genere picchiaduro nel mondo dei manga

Negli ultimi anni, nel mondo dei videogiochi, il genere picchiaduro e il mondo dei manga ha avuto spesso e volentieri un felice incontro. Ovviamente ci sono stati degli alti e bassi ma quasi sempre i risultati sono stati ottimi e hanno lasciato, sia i fan del franchise che gli amanti del genere, pienamente soddisfatti.

C’è inoltre da dire che molto spesso i più popolari titoli nati da questo connubio sono targati Bandai Namco. Praticamente una garanzia. Infatti, sin dagli esordi delle prime console, la Bandai ci ha regalato dei grandi titoli ispirati al mondo dei manga.

Ovviamente non si possono non citare i tanti picchiaduro nati dall’universo creato dal maestro Akira Toriyama in Dragon Ball. Probabilmente uno di quelli che è entrato nei cuori della maggior parte degli appassionati di vecchia data è Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Una vera e propria pietra miliare del genere che ha acceso i riflettori su questo nuovo filone videoludico. Ma anche Dragon Ball FighterZ, un titolo che di recente che ha riscosso un grande successo grazie proprio alla sapiente unione del mondo manga con il picchiaduro classico.

Negli anni successivi poi, con il progredire delle potenzialità delle nuove console, ma anche con l’avanzare della fama dei manga, sono usciti tanti altri titoli che hanno infiammato la passione di milioni di fan. Ovviamente la saga di Dragon Ball ha sempre fatto da padrone, ma hanno avuto anche grande successo picchiaduro ispirati ai franchise di Saint Seiya, My Hero Academia, Bleach, Black Clover, Ken il Guerriero, Black Note, One Piece e Naruto, solo per citare i più celebri.

Fino ad arrivare, in tempi più recenti, ad un titolo che ha fatto un po’ il punto sull’unione tra il mondo dei manga e i videogames in cui darsele di santa ragione. Stiamo parlando ovviamente dell’acclamatissimo Jump Force. Titolo uscito per festeggiare il cinquantesimo anniversario della rivista Weekly Jump. Qui si può combattere con tutti i più famosi protagonisti delle serie manga sopra citate in ambienti realistici.

Nuova generazione e nuova versione

Ma veniamo ai giorni nostri e all’imminente uscita di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Come immaginiamo, per molti di voi questo titolo sarà familiare. Il motivo è perché, probabilmente, lo avrete già giocato nella sua versione originale, uscita qui in Europa nell’aprile del 2014 per PlayStation 3.

Infatti JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R è la versione rimasterizzata del picchiaduro sviluppato dalla CyberConnect2 e pubblicato da Bandai Namco Games per la PlayStation 3. Questa nuova versione uscirà invece a partire dal 2 settembre 2022 per le piattaforme di current e next gen. Quindi per PlayStation 4 e 5, Xbox One e Series X, Nintendo Switch e Microsoft Windows.

Le potenzialità di JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Quando si valuta un titolo di genere picchiaduro, uno degli aspetti che senza dubbio viene valutato come prima cosa è il rooster dei personaggi giocabili. Dobbiamo dire che soprattutto in questo, JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R mostra tutto il suo massimo potenziale.

Infatti, l’aspetto più interessante del gioco è il fatto che inglobi in un unico titolo la stragrande maggioranza dei personaggi del manga. Cioè ben 50 personaggi giocabili provenienti da tutta la saga, con cui poter rivivere le battaglie più famose di ogni serie e far interagire gli eroi di universi differenti. Inoltre è probabile che ne arriveranno anche altri in futuro, così da poter mettere a confronto altre epoche diverse.

Oltre a ciò, sono state aggiunte e migliorate delle modalità, rispetto al titolo originale uscito per PlayStation 3, di cui questo, vi ricordiamo, è una remastered. Partendo proprio da questo aspetto, in JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R troveremo la classica modalità All Star Battle in cui vivremo degli epici scontri fra i personaggi del gioco originale creati appositamente per la nuova versione del gioco. Ci saranno dunque più di cento battaglie con impostazioni e condizioni differenti. Inoltre potremo far uso di molti costumi speciali per i vari personaggi.

Come è ovvio che sia, essendo il gioco originale uscito diversi anni fa ormai, il design è stato completamente modernizzato. Non solo dal punto di vista squisitamente estetico, ma anche tecnico.

È vero, questo titolo è fortemente dedicato ai fan di JoJo, con un sacco di riferimenti al manga/anime, ma è in primis un buon picchiaduro per tutti. Non a caso è stato sviluppato da Cyberconnect 2, studio di sviluppo eccellente in questo genere.

Conclusioni – JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

Per concludere, dopo questa lunga carrellata a ritroso nel mondo dei picchiaduro ispirati ai manga, possiamo dire che le nuove frontiere che si stanno raggiungendo sono sempre più alte. In questo, anche le remaster, si sono allineate al virtuoso andamento. JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R è sicuramente uno dei punti più elevati in questo ambito. Garantisce sia per gli amanti del franchise che per gli amanti del genere videoludico, un divertimento assicurato e soprattutto duraturo.

