Hunter x Hunter: Togashi disegnerà la cover del prossimo volume

Hunter x Hunter è un dei manga più famosi e amati da tutti gli appassionati del genere battle shonen. Non ci si stupisce del motivo, dato che il mangaka è un certo Yoshihiro Togashi che con il suo modo di narrare le vicende dei suoi personaggi ha fatto innamorare tutti. Tuttavia Hunter x Hunter è da anni ormai caratterizzato da un ritmo di serializzazione piuttosto altalenante. Questo è dovuto ai problemi di salute di cui soffre Togashi.

Di fatto il mangaka di recente ha anche condiviso con i suoi fan di non riuscire nemmeno a stare seduto. Nonostante queste grosse difficoltà il mangaka sta tutt’ora comunque lavorando assumendo una posizione che gli permette di lavorare.

Togashi sta lavorando, infatti nei primi mesi di quest’anno è tornato in modo molto inaspettato. L’ha fatto approdando su Twitter, condividendo alcune tavole dove aveva abbozzato qualcosa. Molti si chiedevano se fosse davvero lui e la conferma è arrivata tramite altri mangaka.

Da allora ha sempre continuato a condividere bozze su bozze e ultimamente anche dettagli in più sul procedimento delle tavole.

Oggi riportiamo un altro aggiornamento molto più interessante che aumenta concretamente le probabilità del suo ritorno. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Yoshihiro Togashi confirms he's drawing the series' next volume cover along with some revisions for the volume itself.

Togashi also commented on hiring new assistants to progress with his work in a previous post. https://t.co/slOW5zQoaL

