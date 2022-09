The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, il film esce a dicembre su Netflix

The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, arriva la data di uscita ufficiale

The Seven Deadly Sins non ha rilasciato novità al riguardo del suo franchise nel corso degli ultimi mesi, dopo alcuni annunci che hanno confermato l’uscita di un nuovo lungometraggio dedicato.

Mentre il franchise continua con un sequel manga in Giappone, tutti gli occhi sono puntati sulla sua prossima uscita di Netflix.

Dopo alcune settimane abbiamo la conferma oggi che The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh è all’orizzonte, e arriverà presto nel corso di questo 2022.

L’aggiornamento in questione è arrivato direttamente da Netflix. Il servizio di streaming ha recentemente condiviso un calendario con le prossime uscite di fine anno e tra questi era presente anche il film della famosa serie manga e anime.

La pellcola accompagnerà le nostre ferie natalizie tanto amate e tanto attese durante il corso dell’anno, proprio come fatto con il film dedicato alla fortunata saga.

La data ufficiale pubblicata da Netflix è il 20 dicembre. Al momento non ci sono slittamenti ufficiali ma ovviamente il tutto potrebbe sempre variare, anche se attualmente è una conferma da una fonte ufficiale.

Il franchise si conferma ancora una volta un’opera d’ingegno abbastanza grande e lo conferma questa nuova uscita dedicata ancora una volta all’anime.

Ricordiamo che sappiamo veramente poco del film, visto che Netflx non ha rilasciato alcun dettaglio specifico sulla storia.

Siamo a conoscenza che Il figlio di Meliodas ed Elizabeth si imbarcherà in un’avventura per controllare le sue capacità Demoniache, conducendolo in un viaggio complesso che ancora una volta metterà alla prova il ragazzo.

Piccoli dettagli sono stati rilasciati sempre da Netflix su The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh, insieme alla pubblicazione di un breve trailer.

Il film sarà diviso in due parti ed al centro delle vicende ci sarà Tristan, il figlio dei protagonisti di The Seven Deadly Sins, ovvero Meliodas ed Elizabeth.

Tristan ha ereditato i poteri dei suoi genitori e quindi possiede sia quelli del Clan della Dea, riuscendo a guarire le ferite e le lesioni delle persone, sia quelli del Clan del Demone e quindi di consguenza ferisce anche le persone.

Per proteggere la sua famiglia, Tristan si dirige al Castello di Edimburgo e incontra una serie di nuovi amici lungo la tortuosa strada.

