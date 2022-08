Dragon Ball è il manga Battle Shonen per eccellenza. Non è possibile incontrare qualcuno che non abbia mai visto, o che non conosca questa serie incredibilmente popolare. Il successo riscosso dal manga di Akira Toriyama sarà per sempre tramandato e tutti conosceranno le gesta del Saiyan di nome Son Goku.

Il coinvolgimento che suscita tra i lettori che leggono il manga o gli spettatori che guardano l’anime è inevitabile. La dinamica delle vicende, l’evolversi degli archi narrativi e lo sviluppo dei personaggi provoca un senso di attaccamento che non si era mai visto prima di altri manga di questa tipologia. Sicuramente ci sono molti manga serializzati prima di Dragon Ball che hanno lasciato il segno, ma in questa discussione vogliamo spiegare perché Dragon Ball è il Battle Shonen che ha influenzato di più gli altri manga.

Come moltissimi mangaka hanno confessato, compresi quelli che non l’hanno fatto, Toriyama è stato determinante nella realizzazione dei loro manga o nel trasformare una passione in ambizione futura. Ma perché Dragon Ball è il Battle Shonen che ha influenzato di più gli altri manga?

Cercheremo di dare una spiegazione prendendo in esame tre macro fattori che si ripetono nei manga pubblicati dopo Dragon Ball.

Dragon Ball – il Battle Shonen che ha influenzato di più gli altri manga

La caratterizzazione del protagonista principale

Goku è il protagonista principale di Dragon Ball. Si tratta di un ragazzo solare, sempre sorridente e dal cuore assolutamente puro. Si preoccupa per i suoi compagni, ha un forte spirito di sacrificio e di giustizia e non perdona chi fa del male ai più deboli o agli indifesi. Una prima caratterizzazione del genere la ritroviamo in tantissimi personaggi Shonen come Rufy in One Piece, Naruto nell’omonimo manga o ancora Meliodas in The Seven Deadly Sins. Questi esempi popolari sono solari, positivi e pieni di vitalità proprio come Son Goku.

Il Saiyan è poi un guerriero desideroso di combattere con avversari più forti per superare il suo limite ma soprattutto per il desiderio di combattere. Come Goku, anche gli altri personaggi di altri manga hanno un obiettivo che prevede scontri e battaglie contro nemici man mano più potenti, che li spingono al limite fino a superarlo.

Goku inoltre ama mangiare e festeggiare, e Rufy ha esattamente la stessa caratteristica, ama festeggiare e mangiare senza sosta. Se consideriamo Shonen come L’Attacco dei Giganti, Eren è l’esatto opposto di Goku, Rufy e Meliodas. Chiaramente si tratta di un genere di manga completamente diverso ma non presenta nemmeno una delle caratteristiche evidenziate.

La dinamica degli scontri

Dragon Ball – il Battle Shonen che ha influenzato di più gli altri manga

Tutti gli scontri nel manga di Akira Toriyama seguono pressoché lo stesso filo narrativo. Prima si presenta la minaccia che comincia a seminare terrore sulla Terra, per poi arrivare ai guerrieri Z secondari. Solo nel momento più culminante vengono coinvolti i personaggi di spicco, nonché quelli più forti. In queste fasi si conosce meglio il nemico scoprendone soprattutto il potenziale. Infatti nemmeno il protagonista principale riesce a contrastare la forza straripante inizialmente.

Goku infatti in quasi tutti gli scontri finisce al tappeto fino a quasi cedere. Poi però fa affidamento alla sua forza alimentata dai suoi ideali di giustizia e protezione non senza un’aiuto da parte dei suoi compagni. Il tutto si riassume nel superare i propri limiti e in Dragon Ball questi vengono superati spesso dopo la terribile scomparsa in battaglia di un amico. Questo ha portato frequentemente alla forma del Super Saiyan. Anche negli altri manga Battle Shonen questo schema si ripete. In One Piece, quando Rufy incontra un nuovo nemico, nei primi momenti è sempre in svantaggio, poi però supera il proprio limite ribaltando la situazione e così in molti altri Shonen.

Non c’è praticamente mai una situazione simile a quella di Saitama, dove il protagonista principale è sempre il più forte contro tutti i nemici.

Dragon Ball – il Battle Shonen che ha influenzato di più gli altri manga

I VALORI DEI PERSONAGGI PRINCIPALI

Goku è un guerriero che non si arrende mai, qualsiasi sia la difficoltà o il nemico. L’ha dimostrato in ogni avversità e questa caratteristica è ben presente in Naruto, One Piece, Hunter x Hunter e Bleach. Anche i manga più recenti, come Demon Slayer, mostrano il proprio protagonista, come Tanjiro preferire arrivare fino all’ultimo respiri piuttosto che cedere. Questo spirito così forte è dettato da un valore importantissimo: l’amore. Che si tratti di un amico, un compagno o di un parente, l’affetto e l’amicizia sono molto accentuati con Dragon Ball.

Tanjiro stesso fa davvero di tutto per proteggere Nezuko e soprattutto non la mette mai in pericolo. Altro valore è il rispetto. Persino nei confronti dei nemici, che hanno seminato terrore e distruzione, questi personaggi mostrano rispetto. Si pensi a Goku contro Kid Bu o contro Freezer, che nonostante abbia eliminato il suo migliore amico, non lo uccide. Lo stesso fa Naruto, che comunque ha un approccio di forte rispetto, soprattutto cerca di trovare del buono in ognuno dei suoi nemici.