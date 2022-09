Naruto: annunciate le nuove Funko Pop di Kakashi e Killer Bee

Naruto è una delle serie più famose e amate tra gli appassionati e nonostante il manga sia terminato da qualche anno, le avventure del ninja biondo sono sempre ricordate. Naruto è anche riuscito a ispirare tanti mangaka che successivamente hanno dato vita alla loro opera.

Oggi annunciamo ai fan di Naruto Shippuden che Funko ha lanciato due personaggi Pop esclusivi da collezione. Il primo è l’esclusivo Killer Bee Funko Pop di Entertainment Earth, che presenta il cercoterio della bestia a otto code in posizione di battaglia.

Il secondo personaggio di Naruto in palio è Kakashi, in un’esclusiva che lo rappresenta in un outfit che rimanda ai tempi in cui faceva squadra con Rin e Obito. Il dettaglio più bello è il suo Chidori che si illumina al buio.

Entrambe queste esclusive Funko Pop sono disponibili per il preordine su Entertainment Earth ora.

Come notato, entrambe le figure verranno spedite a caso ai fan più fortunati. La cifra glow chase per Killer Bee include il taccuino che usa per annotare le sue migliori rime rap. Riguardo la versione di Kakashi invece, presenta il suo Sharingan e una posa leggermente diversa oltre al bagliore blu di Chidori.

I tutto esaurito sono inevitabili con questi Naruto Pops, in particolare l’esclusiva dell’anime AAA, quindi per gli appassionati davvero interessati sarebbe il caso di affrettarsi.

Di seguito è possibile dare un’occhiata alle due Funko Pop in anteprima:

Creato originariamente da Masashi Kishimoto, Naruto segue un giovane ninja, con un demone sigillato dentro di lui, che desidera diventare Hokage per farsi accettare da tutti. La serie è durata complessivamente 700 capitoli e Studio Pierrot ha adattato l’intero manga dal 2002 al 2017.

Le vicende di Naruto sono diventate talmente popolari da dare vita al sequel con Boruto: Naruto Next Generations. In questa serie Kishimoto si occupa solo della supervisione delle vicende che vedono Naruto finalmente Hokage. Sposa Hinata e insieme danno alla luce due figlio: Boruto e Himawari. Il protagonista chiaramente è Boruto.