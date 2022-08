Naruto – I migliori 7 scontri prima del time skip

Naruto nel corso degli anni ha dato prova di essere tra i punti fissi dei battle shonen e infatti insieme a One Piece e Bleach ha lasciato un segno indelebile e soprattutto un ricordo nostalgico in tutti i fan. Ma quali sono i migliori scontri di Naruto prima del time skip?

Gli elementi che rendono Naruto però uno dei manga più iconici sono principalmente le storie di tutti i personaggi, principali e secondari che si riescono a distinguere nitidamente dal protagonista principali in termini di aspetto fisico e personalità L’altro elemento è la rappresentazione e il racconto delle emozioni legate alla solitudine e al tormento, come anche al riscatto sociale. Tutto questo viene raccontato sia nella prima parte del manga che nella serie Shippuden.

In questa discussione ci concentreremo sui migliori 7 scontri prima del time skip, quindi prima del salto temporale che avvia la seconda parte di Naruto. L’obiettivo è analizzare i migliori scontri prima del time skip che possano esemplificare gli elementi evidenziati precedentemente.

I migliori scontri di Naruto

Sasuke vs Naruto; Naruto vs Gaara; Rock Lee vs Kimimaro; Hiruzen Sarutobi vs Orochimaru; Choji vs Jirobo; Naruto e Sasuke vs Orochimaru; Neji vs Naruto

7) NEJI VS NARUTO

Naruto affronta Neji nei primi round delle finali degli esami dei Chunin. Il ninja del clan Hyuga è un avversario tostissimo in quanto possessore dell’abilità innata del Byakugan. Inizialmente infatti ha un grande vantaggio sul ninja biondo, interrompendogli il flusso del chakra, ma Naruto era determinato a combattere e a dimostrare a Neji che il destino non era predeterminato. Naruto attinge al potere della Volpe a Nove Code sigillata dentro di lui, e riesce a tenere il passo con Neji per un po’. Ad un punto della battaglia Naruto sembra sconfitto, ma a sorprendentemente sbuca da un tunnel che aveva scavato nel terreno e mette KO l’avversario con un pugno dritto alla mascella, sconfiggendolo. Questa lotta mostra quanto Naruto sia migliorato e quanto la sua intelligenza sia cresciuta.

6) NARUTO E SASUKE VS OROCHIMARU

Travestito da ninja dell’Erba, Orochimaru sfida Sasuke nella foresta della morte per testare il potere del giovane Uchiha. Sasuke all’inizio è spaventato tantissimo da Orochimaru. Ma non Naruto, che è furioso con Sasuke e il suo atteggiamento arrendevole. Naruto stupisce Sasuke perché con il potere della Volpe a nove code, combatte Orochimaru. Tuttavia il nemico sigilla il potere della volpe a nove code usando il sigillo a cinque punte. Quello che colpisce in questo scontro è vedere Naruto più freddo e coraggioso di Sasuke come non si era mai visto. Chiaramente poi il protagonista motiva Sasuke il quale finalmente combatte e lancia una furia di attacchi infuocati, bruciando Orochimaru. Sembra che Sasuke abbia vinto, ma Orochimaru si materializza e morde Sasuke, lasciando un segno maledetto sulla spalla di Sasuke.

5) CHOJI VS JIROBO

Questo è sicuramente uno dei migliori e più emozionanti scontri che coinvolgono Chioji. Durante l’operazione per recuperare Sasuke, Choji si occupa di un avversario fortissimo, ossia Jirobo. Sono entrambi sono molto simili in particolare per quanto riguarda le loro dimensioni. Durante il combattimento Choji mostra la sua padronanza con la varietà di Jutsu di espansione. Per questo motivo Choji mette Jirobo talmente in difficoltà da ricorrere all’uso del suo sigillo maledetto livello 2. A questo punto Jirobo diventa più forte del ninja del clan Akimichi. L’unica speranza di Choji è mangiare l’ultima pillola, la pillola di peperoncino rosso che lo ucciderà se la prende. Choji però non si ferma e prendendola aumenta notevolmente il suo potere. Il suo aspetto cambia, diventa magro e il chakra fuoriesce sotto forma di ali di farfalla.

4) HIRUZEN SARUTOBI VS OROCHIMARU

Questa è una lotta incredibile tra due ninja di livello altissimo. All’inizio della battaglia, Orochimaru evoca il Primo Hokage e il Secondo Hokage per combattere il Terzo. Il Terzo Hokage convoca Enma e lo trasforma in un bastone. In questa battaglia si capisce perché Hiruzen Sarutobi è il terzo Hokage, infatti riesce a mettere Orochimaru KO sacrificando però la sua stessa vita. Il Terzo Hokage ricorre alla tecnica del Sigillo Diavolo per sigillare le anime del Primo e del Secondo Hokage. Rivolgendo la sua attenzione a Orochimaru, il Terzo inizia a sigillare anche la sua anima, anche se viene fermato quando la Kusanagi di Orochimaru lo pugnala alla schiena. Il Terzo si rende conto che non gli era rimasta abbastanza forza per sigillare completamente l’anima di Orochimaru. Quindi sigilla le braccia del suo ex allievo. In questo modo priva Orochimaru della sua capacità di usare jutsu.

3) ROCK LEE VS KIMIMARO

Durante la saga del quartetto del Suono, Naruto vuole recuperare Sasuke ma insieme a lui ci sono tanti ninja ad aiutarlo. Uno di questi è Rock Lee, che inaspettatamente arriva per affrontare e trattenere Kimimaro, il più forte del quartetto. Questa battaglia è spettacolare in quanto si consuma un po’ di comicità dato che Lee beve del sakè, combatte ubriaco e sfodera una potenza ancora più potente. Tuttavia Kimimaro è di un altro livello e nel momento più pericoloso Gaara si unisce allo scontro.

2) NARUTO VS GAARA

La battaglia tra Naruto e Gaara è tra le più emozionanti mai disegnate. Si tratta di una battaglia tra ninja accomunati da tante cose, come il loro passato tormentato e l’essere delle forze portanti. Ma Gaara non si trattiene e libera completamente il demone Shukaku, mentre Naruto evoca Gamabunta. Durante la battaglia poi Naruto e Gamabunta uniscono il loro potere per trasformarsi nella volpe a nove code. Sebbene Naruto abbia invocato il potere sigillato dentro di se per combattere Gaara, alla fine ha usato il proprio potere per sconfiggere Gaara. E da questo scontro Gaara, sarà una persona completamente diversa.

1) SASUKE VS NARUTO

Si tratta di uno scontro memorabile per gli appassionati. Naruto affronta Sasuke, diretto da Orochimaru, in netto vantaggio. Consapevole del fatto che per attivare lo Sharingan Ipnotico, deve uccidere il suo migliore amico pensa a compiere un atto inaspettato. Infatti nel primo scontro tra Mille Falchi e Rasengan, Sasuke ha la meglio e potrebbe anche finirlo, ma gli trafigge la spalla. Lo scontro sembra terminato ma improvvisamente, Naruto sprigiona un potere incredibile, che lo vede controllare il potere della Volpe facendo spuntare una coda. In questo modo Naruto si potenzia tantissimo e quindi Sasuke, risponde accedendo al secondo livello del segno maledetto di Orichimaru. I due sono alla pari e preparano un ultimo scontro finale tramite il Mille Falchi e il Rasengan. Il vincitore di questo scontro è Sasuke, che si allontana da Naruto.