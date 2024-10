Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo) | Recensione

Un albo illustrato che fa riflettere su diverse tematiche e in maniera del tutto delicata e visivamente suggestiva. Consigliato per spiegare ai bambini l’importanza dell’amicizia e del rispetto della natura.

Alfredo Paniconi 2024-10-21T07:00:47+02:00 Un albo illustrato che fa riflettere su diverse tematiche e in maniera del tutto delicata e visivamente suggestiva. Consigliato per spiegare ai bambini l’importanza dell’amicizia e del rispetto della natura. Testi: Angelo Mozzillo Illustrazioni: Silvia Gariglio Casa Editrice: CameloZampa Genere: Sentimentale Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 36 pp. Formato: 21,5×30 cm, Cartonato Uscita: Maggio 2024 Prezzo: 17,90 €

A tutti è capitato da bambini di scrivere una lettera alla propria mamma. I motivi possono essere i più svariati. Per una ricorrenza come un compleanno, la festa della mamma o pure, più semplicmente, per esprimere tutto il proprio amore nei confronti del genitore. Nel libro di cui vi andiamo a parlare oggi, si tratta proprio di un bambino che non solo scrive alla madre una lettera, ma addirittura un libro. Anzi, perfino due, perché il primo è andato misteriosamente perduto. Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo), è un albo illustrato scritto da Angelo Mozzillo, disegnato da Silvia Gariglio e pubblicato da CameloZampa nel maggio 2024.

Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo) è narrato dalla voce di un bambino. Un bambino che racconta di un libro che aveva fatto per la madre. Un libro bellissimo, ma purtroppo andato misteriosamente perduto. Un libro con molte più immagini, pieno di fiori che proprio la madre gli aveva insegnato a disegnare. Aveva anche disegnato la casa sulle colline che la mamma avrebbe sempre voluto e che lui, promette, gli regalerà da grande.

Il bambino dice che ci aveva messo un sacco di impegno perché fosse chiaro, leggendo questo libro, quanto gli piace passare il tempo con lei. Aveva disegnato un intero libro per dirle quanto le vuole bene. Peccato che il libro originale sia andato perduto, forse preso dal gatto. Ma il bambino ne ha realizzato un altro, che forse alla mamma piacerà lo stesso.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Angelo Mozzillo, vincitore del premio Andersen nel 2021 con Io sono foglia, lo avevamo già incontrato con il suo La famosa esplosione alla fabbrica di nebbia, illustrato da Andrea Antinori e pubblicato da Edizioni Clichy. In questo albo esprime il suo stile nella dolcezza e delicatezza che solo una lettera di un figlio alla mamma può fare. Non per questo però perde la sua sottile ironia che rende la lettura dolce sì, ma non smielata. Il registro narrativo trasporta il lettore attraverso una sequenza di elementi che appartenevano al libro che il bambino aveva realizzato per la mamma. Il libro bellissimo e pieno di amore che purtroppo è andato perduto. Le parole usate sono quindi semplici, ma vanno a comporre delle frasi dolci e con punte di ironia.

Dal punto di vista delle illustrazioni, come abbiamo già accennato, Silvia Gariglio realizza un lavoro davvero impeccabile sia a livello tecnico che narrativo. Le illustrazioni infatti accompagnano dolcemente la narrazione e ci trascinano tra paesaggi, animali ed elementi legati al quotidiano del bambino. Le illustrazioni quindi narrano già da sole tutto il mondo del bambino e anche quello che lui stesso racconta. La tecnica usata è quella di un acquerello molto diluito, quasi etereo con illustrazioni mai ben definite ma sembre da i contorni tremolanti, sognanti e giocose. Tutto questo crea un’atmosfera in cui il lettore scivola senza neanche accorgersi, cullato dalle parole e dalle immagini.

CameloZampa confeziona un albo illustrato davvero molto bello, che colpisce già dalle cromie della copertina. La scelta dell’impaginazione e anche la grande qualità della stampa valorizzano in pieno sia il testo ma anche la delicatezza delle illustrazioni. Senza dubbio un albo illustrato ben realizzato e tra i migliori usciti da questa interessante casa editrice.

Conclusione – Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo)

Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo) è un albo illustrato che fa della dolcezza il mezzo per trasmettere un forte messaggio di amore da un figlio alla madre. Ma anche viceversa. Esteticamente è un libro di grande impatto sia visivo sia emotivo. La tipologia di illustrazione infatti si presta molto bene al registro narrativo utilizzato dall’autore. Illustrazioni che hanno sia degli elementi infantili ma anche dei tratti di illustrazione adulti dal grande impatto scenografico.

Tutta la dolcezza con cui il bambino racconta alla mamma come era il libro che aveva realizzato per lei traspare perfettamente sia nelle parole che nelle illustrazioni. In conclusione Ho scritto un libro per te! (Ma non è questo) è uno di quegli albi illustrati da regalare a chi si vuole bene. In particolare ai genitori, le mamme, in particolar modo. Ma è consigliato anche a tutti quelli che hanno un animo sensibile e dolce, e desideno leggere qualcosa di davvero toccante.