In tutti i manga Shonen ci sono dei fattori comuni che li caratterizzano e tra questi ricordiamo assolutamente il protagonista principale le cui azioni sono dettate da un unico obiettivo ben preciso. Da questo obiettivo si vive un’avventura incredibile ricca di scoperte, di pericoli di misteri da svelare. La caratteristica più importante rimane però la componente della battaglia o scontro. Ma quali sono le 7 trasformazioni nei manga shonen?

È ciò che da anima al manga Shonen e che mette in risalto le ambizioni del villain che nella maggior parte dei casi sono in netto contrasto con quelle del protagonista principale. Quello che però colpisce e che soprattutto entusiasma gli appassionati è la trasformazione del protagonista principale o di quelli secondari durante la battaglia.

LEGGI ANCHE:



5 personaggi classici che devono ancora esordire nel Marvel Cinematic Universe

Questo si verifica prevalentemente quando l’avversario è di un livello superiore e dunque spinge il protagonista a superare i propri limiti. La spinta al superamento del proprio livello può essere correlata alla morte di un amico o a una promessa fatta.

Sicuramente questa caratteristica dei manga Shonen determina anche il successo del manga in termini di intrattenimento e spettacolarità e in questa discussione l’obiettivo sarà individuare e analizzare le 7 più potenti

Trasformazioni nei manga shonen.

Le 7 trasformazioni più potenti nei manga Shonen

Son Goku – Ultra Istinto Monkey D. Rufy – Gear Fifth Naruto uzumaki – Byron Mode Eren Jaeger – Gigante Fondatore Ichigo Kurosaki – Vasto Lorde Gon Freeccs – Limitation Transformation Son Gohan – Super Saiyan 2

Le 7 trasformazioni più potenti nei manga Shonen

7) SON GOHAN – SUPER SAIYAN 2

Una delle trasformazioni più emozionanti nel mondo di Dragon Ball che è importante inserire poiché Gohan durante la saga e la battaglia contro Cell aveva superato Goku. Nemmeno Vegeta era riuscito a raggiungere un livello così schiacciante. Quello che emoziona è come è arrivata questa trasformazione.

Cell infatti schiaccia sotto il suo piede la testa di C-16 e Gohan dopo aver visto una crudeltà del genere perde la lucidità lasciando scorrere tutto il suo potere. Se non fosse stato per l’immaturità in battaglia di Gohan, lo scontro non avrebbe riportato ripercussioni comunque negative per i guerrieri Z.

Le 7 trasformazioni più potenti nei manga Shonen

6) GON FREECCS – TRANSCENSION

Gon si rende protagonista di una trasformazione potentissima. Attraverso il Nen forza il suo corpo a maturare, diventando muscoloso e aumenta in modo esponenziale le sue caratteristiche fisiche. Quando Gon accede e usa questo potere, sconfigge con estrema facilità Neferpitou. Il suo potere rappresentarva un pericolo persino per Meruem.

La restrizione imposta da Gon a sé stesso è stata tuttavia talmente pesante da ridurlo in fin di vita. Gon infatti sacrifica la sua energia vitale e il suo Nen per poter concentrare tutte le sue forze in un solo scontro. Al termine della battaglia il suo corpo era talmente malridotto da dover essere perennemente collegato ad un macchinario solo per restare in vita.

Le 7 trasformazioni più potenti nei manga Shonen

5) ICHIGO KUROSAKI – VASTO LORDE

Bleach è considerato uno dei migliori manga Shonen mai realizzati ed è ricco di trasformazioni che caratterizzano la crescita e l’evoluzione del protagonista, Ichigo kurosaki. Durante lo scontro contro Ulquiorra, Ichigo raggiunge un livello altissimo di potenza che lo vede utilizzare la sua mistica spada Zanpakuto per guadagnare più forza.

Questo procedimento poi si traduce nell’evocare il potere Hollow della sua anima perduta. Il demone interiore di Ichigo lo prende in consegna e lo rende un Vasto Lorde, la forma definitiva più potente e rara dei Menos, che comporta un aumento di muscoli, capelli e una maschera con le corna. È sicuramente uno dei momenti più emozionanti dell’intera serie.

4) EREN JAEGER – GIGANTE FONDATORE

Nel manga di Isayama è possibile assistere a tantissime trasformazioni e il potere dei Giganti e senza dubbio quello più temibile in assoluto. Quello che però possiede Eren è il più terrificante di tutti e se solo fosse stato di sangue reale lo spargimento di sangue sarebbe accaduto con molto anticipo. Il figlio di Grisha detiene il Gigante d’Attacco che possedeva proprio suo padre.

Il potere di questo gigante è raccapricciante in quanto consente di vedere nel futuro le ambizioni del futuro possessore di questo potere. Quindi Grisha ha sempre eseguito le ambizioni e i desideri di suo figlio Eren, anche quando ha mangiato Frieda, che possedeva il Gigante Fondatore. Tuttavia Eren non è di sangue reale e ha dovuto unirsi al fratello Zeke per far partire il suo folle piano di sterminio della razza umana.

3) NARUTO UZUMAKI – BYRON MODE

Nelle situazioni più terribili, Naruto ha abituato i suoi lettori a trasformazioni potenti e bellissime. Ma nel sequel, Boruto: Naruto next generations, è in grado di accedere a un livello ancora più profondo del potere di Kurama: la modalità Byron. In questo stato, i suoi lineamenti del viso diventano ancora più simili a Kurama con nove fiammeggianti code di chakra. I chakra di Naruto e Kurama vengono consumati come materie prime per produrre un nuovo tipo di energia.

Quando è in uso, aumenta notevolmente i riflessi, la forza e il chakra di Naruto a livelli così estremi, in grado di superare le capacità di Isshiki. A causa del suo consumo di energia estremo, Naruto deve rimanere concentrato e non sprecare energia, per massimizzare la quantità di tempo in cui può mantenere questa devastante modalità.

2) MONKEY D. RUFY – GEAR FIFTH

Rufy è in assoluto uno dei protagonisti più forti nel panorama dei manga Shonen e ha sfoggiato diverse trasformazioni con il suo frutto del Diavolo Gom Gom. Tuttavia durante l’arco di Wano abbiamo scoperto che il suo frutto del Diavolo non è un Paramisha, ma un Zoo Zoo mitologico di tipo Nika.

Proprio nello scontro contro Kaido, il protagonista di One Piece ha liberato una nuova trasformazione, il Gear Fifth. Questo nuovo livello sbalorditivo gli consente una forza straordinaria e soprattutto può trasformare non solo il suo corpo in gomma ma anche tutto l’ambiente che lo circonda. Basti pensare che grazie al Gear Fifth, Rufy ha battuto Kaido, liberando Wano dalla sua tirannia.

1) SON GOKU – ULTRA ISTINTO

Goku è il personaggio guerriero per eccellenza. È impossibile non parlare di Goku quando si parla di trasformazioni e potenziamenti perché fondamentalmente è colui che ha entusiasmato tutti gli appassionati. Nella serie Dragon Ball Super raggiunge altre trasformazioni ma quella più incredibile è l’Ultra Istinto. è una tecnica che permette di accedere ad uno stato mentale che consente al corpo di reagire in modo automatico, cioè senza pensare.

È una tecnica molto difficile da padroneggiare perfino per le Divinità. Goku lo raggiunge prima con una forma incompleta durante il Torneo del Potere, l’Ultra Istinto Incompleto; poi nello scontro finale contro Jiren rivela la sua forma completa. Goku presenta i capelli argentei come gli occhi e un’aura lucente e potentissima, l’Ultra Istinto Completo.