Digimon Adventure: Beyond: annunciato il nuovo anime

Da quando la serie revival Digimon Adventure si recentemente conclusa, molti si sono chiesti cosa sarebbe accaduto in futuro. Nel 2023, Digimon ha anche concluso l’ultima serie anime, Digimon Ghost Game, dopo oltre sessantacinque episodi. Ma adesso ci sono novità importanti che saranno legate al 25° anniversario dell’anno prossimo da quando la serie Digimon ha fatto il suo debutto. Il New York Comic Con ha rilasciato una grande rivelazione su cosa aspettarsi dall’evento. Stiamo parlando di un nuovo anime per Digimon Adventure e si intitolerà Beyond.

Digimon Adventure ha presentato per la prima volta agli spettatori un equipaggio di bambini, catapultati nel mondo digitale e si sono ritrovati a collaborare con i loro Digimon. La serie in questione ha presentato la storia di Tay e dei suoi amici che combattevano contro mostri digitali malvagi. E adesso per celebrare i venticinque anni di storia del franchise, “Digimon Adventure -Beyond-” darà un nuovo sguardo ai Digit-Destined dopo diverso tempo di assenza. Le cose si mettono bene per il franchise Digimon e questo potrebbe essere solo l’inizio.

Il direttore della serie, Hiroyuki Kakudo, sarà responsabile di questo nuovo progetto, poiché Beyond arriverà per il 25° anniversario del franchise. Ambientato a marzo dell’anno prossimo, il progetto in questione non è una nuova serie anime e/o un lungometraggio, ma piuttosto uno speciale video musicale che potrebbe darci le più vecchie iterazioni degli eroi fino ad oggi. Il video musicale sarà presentato in anteprima al Digimon Con, sebbene il franchise abbia entusiasmato i fan per altri importanti annunci.

È ancora incerto se i Digi-Destined faranno un altro ritorno nel mondo degli anime, anche se questo è sicuramente un buon segno che i fan di Digimon continuano a far sentire la loro voce. All’inizio di quest’anno, il franchise ha stuzzicato l’attenzione dicendo che prima che questo speciale cortometraggio anime andasse in onda, il 5 gennaio 2025 sarebbe stato fatto un grande annuncio riguardo al franchise. Se sarà un anime o un videogioco è ancora un mistero, poiché i mostri digitali hanno trovato numerosi modi per conquistare il mondo in passato.

Proprio come Pokemon, Digimon è riuscito a creare una fanbase appassionata nel rilasciare progetti sotto forma di serie anime e videogiochi. A differenza dei mostri tascabili, tuttavia, i mostri digitali possono spesso diventare un po’ più oscuri delle loro controparti, soprattutto quando si tratta di alcune delle evoluzioni selvagge che le loro creature sperimenteranno. Ovviamente, non c’è mai stato un crossover tra questi due franchise, ma mai dire mai quando si tratta del mondo degli anime.

Digimon ha trovato longevità proprio come Mobile Suit Gundam nel prendere le sue creature e distribuirle in numerose serie. Mentre i Digi-Destined sono probabilmente le figure anime più popolari emerse dal franchise, ci sono più che sufficienti serie televisive tra cui scegliere in relazione all’impero dei mostri digitali in continua espansione. Con venticinque anni di storia alle spalle, è facile vedere come Digimon potrebbe continuare per altri venticinque.

Fonte – Comicbook