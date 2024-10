Dragon Ball: Sparking Zero nasconde una rara citazione

Se ascoltate attentamente mentre giocate a Dragon Ball: Sparking Zero, potreste cogliere un raro riferimento a un personaggio ormai dimenticato da molti: Launch (Laura). Il mondo di Dragon Ball è tornato a dominare i titoli, grazie al nuovo anime Dragon Ball Daima e al successo del videogioco Dragon Ball: Sparking Zero. Questo gioco non solo offre un’ampia gamma di contenuti per i fan, ma nasconde anche piccoli gioielli nostalgici per i veri appassionati della serie. E se presti attenzione, potresti sentire un sorprendente riferimento a Launch, grazie a una battuta pronunciata da Crilin, uno dei personaggi più amati della serie.

Nel menu principale del gioco, mentre navighi tra le sezioni come quella dedicata alla personalizzazione dei personaggi, Crilin si esibisce in alcune battute. Una di queste è un riferimento diretto a Launch: “Hey, qualcuno ha visto Launch in giro?”, chiede Crilin. Nessuno risponde, e il dialogo prosegue. Questo è un chiaro cenno al fatto che, proprio come molti fan, anche i personaggi sembrano aver perso le tracce di Launch, un personaggio che un tempo aveva un ruolo importante ma che è poi scomparso dalla serie.

Che fine ha fatto Launch?

Per chi non la conosce, Launch (Laura) è un personaggio introdotto nella serie originale di Dragon Ball. È una figura interessante con una particolarità: soffre di personalità multiple che si manifestano quando starnutisce. Nella sua versione con i capelli blu, Launch è dolce e pacifica, ma quando diventa bionda, si trasforma in una gangster armata di pistole, pronta a creare caos.

Durante i primi tornei di arti marziali nella serie, Launch (Laura) si rivela utile e sviluppa una cotta per Tenshinhan. Per buona parte della serie originale, la sua presenza è ricorrente e gioca un ruolo importante anche nel supporto ai protagonisti. Tuttavia, con l’inizio di Dragon Ball Z, il suo ruolo inizia a diminuire. Dopo la saga di Vegeta, Launch scompare quasi del tutto, con poche e brevi apparizioni nella saga di Freezer. La sua assenza improvvisa è diventata uno scherzo tra i fan, che spesso si chiedono che fine abbia fatto.

Un Omaggio Nascosto

Sembra che il team di Bandai Namco e Spike Chunsoft abbia voluto divertirsi con questo scherzo. Crilin è l’unico che sembra ricordare il personaggio, menzionandola con una battuta che viene rapidamente dimenticata. Questo riferimento è un piccolo omaggio ai fan di lunga data che ricordano la sua scomparsa misteriosa dalla serie principale.

Oltre a nascondere riferimenti per i fan più attenti, Dragon Ball: Sparking Zero sta facendo il botto sul mercato. Nelle prime 24 ore dal suo lancio, il gioco ha venduto ben tre milioni di copie, diventando il titolo più venduto nella storia dei videogiochi legati ad anime. Su Steam, ha raggiunto un picco di 122.554 giocatori simultanei, un risultato impressionante per un gioco del genere.

Con DLC già in programma, tra cui personaggi tratti dal nuovo anime Dragon Ball Daima, Dragon Ball: Sparking Zero promette di continuare a dominare il mondo dei videogiochi nei prossimi mesi.

Fonte Comic Book