Dandadan presenta il villain più inquietante dell’anno tra gli anime

Il recente anime Dandadan, tratto dal manga omonimo, si sta rivelando una delle serie più attese del 2023, e con la sua terza puntata ha introdotto quello che potrebbe essere il villain più spaventoso dell’anno. La serie, creata da Yukinobu Tatsu e pubblicata su Shonen Jump, si distingue per il suo mix unico di azione, comicità e soprannaturale, con un pizzico di orrore che la rende diversa dalle altre produzioni. Nella terza puntata, disponibile sulle principali piattaforme di streaming, gli spettatori hanno avuto un assaggio del lato più terrificante di Dandadan, grazie alla presenza minacciosa della Turbo Granny.

Attenzione: Spoiler per l’episodio 3 di Dandadan seguono qui sotto.

Nonostante Momo sembri avere la situazione sotto controllo, mantenendo la Turbo Granny rinchiusa nel corpo di Okarun, la minaccia soprannaturale non è affatto domata. Di primo acchito, l’idea di un fantasma che corre dietro alle sue vittime potrebbe sembrare comica, ma la Turbo Granny ha dimostrato di essere spaventosamente letale quando non ottiene ciò che vuole. Dopo che Okarun ha raggiunto una nuova trasformazione utilizzando i poteri della Granny nell’episodio precedente, il terzo episodio mostra la sua azione più terrificante e inquietante finora.

La Turbo Granny emerge

Il rapporto di Okarun con la Turbo Granny è tutt’altro che pacifico. Nell’episodio, durante una scena particolarmente inquietante, Momo distoglie lo sguardo solo per un momento, il tempo necessario perché la Granny prenda completamente il controllo di Okarun. Con una minaccia esplicita di causare un attacco di cuore alla nonna di Momo, la Turbo Granny costringe i protagonisti a incontrarla quella notte, interrompendo bruscamente il loro arco di allenamento. Il potere maledetto della Granny le permette di uccidere chiunque solo guardandolo attraverso Okarun, rendendo la sua presenza ancora più terrificante.

Lo studio Science SARU ha fatto un lavoro eccellente nell’adattare la malvagità della Turbo Granny, catturando perfettamente l’atmosfera sinistra del manga di Tatsu. La scena nel bagno, in particolare, riesce a trasmettere la tensione e l’orrore con grande maestria visiva, grazie all’animazione di alta qualità dello studio. Chi ha già letto il manga sa che il quarto episodio spingerà ulteriormente lo studio ai suoi limiti, preparando il terreno per momenti ancora più intensi.

L’horror negli anime: un genere raro ma prezioso

Molti fan dell’horror negli anime potrebbero lamentarsi della carenza di serie del genere ben riuscite negli ultimi anni. Nonostante le grandi aspettative su Uzumaki di Junji Ito, la serie ha avuto problemi dietro le quinte che ne hanno compromesso la qualità. Anche se Dandadan non è un anime horror in senso stretto, le sue apparizioni soprannaturali e le creature extraterrestri che i protagonisti affrontano sono degne dei migliori racconti di paura.

Sorprendentemente, anche un’altra serie anime recente, Gundam: Requiem for Vengeance, ha puntato su un’estetica horror, presentando Amuro e il suo Mobile Suit in modo simile a un villain da film slasher. Quando ti trovi di fronte a un mech onnipotente, è facile vederlo come una figura demoniaca sotto la giusta luce.

Con Halloween alle porte, Dandadan potrebbe essere la serie perfetta per chi cerca un po’ di brivido nel mondo degli anime.

Fonte Comic Book