Il mondo dei manga giapponesi è davvero ampio e ovviamente tutte le storie sono divise in vari target e generi/sottogeneri infiniti. Oggi parleremo di qualcosa di davvero particolare: cosa sono i manga Isekai?

Cosa sono i manga Isekai?



Quando parliamo di Isekai intendiamo letteralmente dire “mondo differente”, sempre tradotto dalla lingua giapponese. Quest’ultimo si pone come un sottogenere di vari generi, come possono essere manga, anime e light novel.

Cosa sono i manga Isekai? Queste storie sfociano spesso nel genere fantasy per vari motivi, e la storia si concentra su una persona normale che viene trasportata, evocata, reincarnata o intrappolata in un universo parallelo, facente parte appunto di un manga già esistente o anche un mondo completamente opposto al suo.

Solitamente al centro di queste vicende ci sono gli hikikomori, ovvero persone chiuse in loro stesse che vorrebbero evadere dal loro mondo attuale.

In un certo senso un isekai può essere metaforicamente esplicato come una fuga del reale verso l’irreale, creando così anche delle storie “what if”, specie se si usano mondi ideati in precedenza da altri autori.

Come sempre andremo a vedere alcuni esempi, anticipando che alcune delle prime storie classificate come isekai sono uscite tra l’inizio e la fine degli anni ’90, anche se fino a qualche tempo fa erano considerate molto di nicchia.

Sword Art Online

Manga Ikesai

In tempi recenti non possiamo che citare Sword Art Online. Se conoscete quest’opera di certo avrete già collegato tutte le caratteristiche del sottogenere isekai, visto che si parla di evasione dalla vita reale scappando in un mondo virtuale che fa sentire i personaggi a loro agio.

El Hazard: The Magnificent World

Manga Isekai

L’anime creato da Ryoe Tsukimura e diretto da Hiroki Hayashi è considerato il primo isekai della storia, dato che appunto le vicende prendono Makoto Mizuhara, Katsuhiko Jinnai e Nanami Jinnai, e l’insegnante di storia Masamichi Fujisawa di petto per trasportarli in un altro mondo, che prende il nome di El hazard appunto.

Dragon Ball: Vita da Yamcha

Manga Isekai

Qui esploriamo sia l’isekai che la side story, visto che un autore differente da Toriyama ha utilizzato le caratteristiche isekai per raccontare una storia diversa all’interno dell’universo di Dragon Ball, rispettando ed allo stesso tempo rielaborando quanto fatto dall’autore battle shonen per eccellenza.