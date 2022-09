Dragon Ball Super: un animatore della serie parla del ritorno dell’anime!

Dragon Ball Super è tornato nuovamente in auge grazie al grande successo del botteghino, anche se ovviamente non era mai stato messo da parte, ma anzi.

L’ultimo lungometraggio ancora inedito in Italia è stato un successo al botteghino (FONTE CB) in America e Giappone, con il manga che si è preso una breve pausa, tutti gli occhi sono puntati sul futuro dell’anime.

Nonostante siano passati anni dall’ultima puntata dell’anime, oggi finalmente, grazie ad una nuova congettura di uno degli animatori della serie abbiamo un commento abbastanza speculatorio su un eventuale e atteso ritorno della serie animata insieme al film.

L’aggiornamento è stato pubblicato sul profilo Twitter Chikashi Kubota, animatore e regista molto noto nell’industria degli anime. I fan di Dragon Ball conoscono molto bene questo artista, dato che ha lavorato come animatore sia nella serie animata che al film Dragon Ball Super: Broly.

Sul famoso social gli è stata posta la domanda riguardante un eventuale ritorno nel franchise a proposito di alcuni progetti futuri inerenti a Dragon Ball; la risposta è stata ampiamente positiva.

L’animatore ha confermato infatti che “tornerà” per i futuri progetti di Dragon Ball e, naturalmente, la notizia ha lasciato i fan soddisfatti.

Kubota è un grandissimo artista che ovviamente non ha solo lavorato al franchise di Dragon Ball. Il suo curriculum vanta infatti lavori su franchise noti nel settore: da Attack on Titan a FLCL, passando anche per One-Punch Man, Kubota ha lavorato ad alcuni dei migliori anime attualmente in voga nel settore.

Quindi se vuole cimentarsi in una nuova missione, un nuovo progetto riguardante l’anime di Dragon Ball Super, non non possiamo che esserne contenti.

Dragon Ball Super: gli animatori parlano del ritorno dell’anime!

No, THANK YOU!! I hope we get to see more of your incredible work in future Dragon Ball projects! — Paxep (@Paxep03) August 22, 2022

Ovviamente il pubblico sta spingendo e quasi implorando Toei Animation a riprendere i lavori su Dragon Ball Super, anche in occasione dell’uscita del film. L’anime si è concluso nel marzo 2018, a cavallo con il primo film ufficiale della saga.

Da quel momento non abbiamo saputo più nulla a proposito dell’anime e ora, grazie a questo nuovo commento, probabilmente qualcosa bollerà sicuramente in pentola, vista l’enorme mole di vicende susseguitesi sia nel manga che nel film di prossima uscita anche in Italia in 29 settembre.

FONTE