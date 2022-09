Dragon Ball Super: Super Hero è attualmente nelle sale americane, mentre per l’uscita italiana dobbiamo attendere il 29 settembre.

Se da un lato il film porta Piccolo e Gohan a centro delle vicende, ovviamente si sviluppano anche le storie di Goku e Vegeta, dopo gli eventi di Dragon Ball Super: Broly e l’arco del Torneo del Potere all’interno dell’anime.

Abbiamo conferma che il film di Dragon Ball Super: Super Hero si svolge durante l’Arco di Granolah presente nel manga, ovvero una storia che ha visto Goku e (in particolare) Vegeta compiere significative comprensione e potenziamenti delle loro trasformazioni.

Grazie a Dragon Ball Super: Super Hero abbiamo anche una visione nuova e completa dell’Ultra Ego, l’attuale e misterioso potere mostrato da Vegeta nell’Arco di Granolah.

ATTENZIONE: SEGUONO SPOILER SUL FILM!

Tra le prime scene del film vediamo Goku e Vegeta allenarsi sul pianeta di Beerus con Whis e inaspettatamente è presente anche Broly.

Goku cerca di controllare la potenza distruttiva di Broly, mentre Vegeta ha un programma tutto suo: padroneggiare la misteriosa tecnica di meditazione di Jiren!

Il Torneo del Potere ha mostrato il temibile guerriero dell’Universo 11 Jiren, ovvero l’avversario finale di Goku e Vegeta nella battaglia finale dell’anime, che ad oggi è stata la chiusura della controparte animata.

Dragon Ball Super: Super Hero, ecco l’allenameno di Goku e Vegeta ispirato a Jiren

Si dice che la potenza di questo guerriero sia anche superiore a quella del Dio della Distruzione dell’Universo 11, Belmond, e che il suo allenamento e coraggio va anche oltre la furia evolutiva Saiyan.

Da come vediamo nel manga e nell’anime Jiren usa una forma di meditazione profonda per raggiungere il suo vero livello di potenza; una calma di tipo zen che che va in contrasto con la furia dei combattimenti e della trasformazione Saiyan.

Vegeta quindi vuole sfruttare la tecnica di meditazione di Jiren per raggiungere un livello superiore del suo spirito combattivo.

Vegeta parallelamente studia la tecnica dei Dei Distruttori e durante l’Arco di Granolah, il controllo dell’energia derivato da questa ricerca si sposa con una nuova tecnica di meditazione in stile Saiyan per creare la nuova forma di Ultra Ego.

